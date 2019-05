Que hasta en la Diócesis de Gómez Palacio hay chisme político, dicen que el nuevo obispo fue designado así por impulso de la jerarquía católica, encabezada por Norberto Rivera, el arzobispo emérito, con la idea de quitarlo del camino.

Son los rumores que se repiten hasta el cansancio en la catedral de Guadalupe. La especie no tiene tanto valor si pensamos que quién sí llegó al cargo fue el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se habla de que el nuevo Obispo tiene tanto carisma e inteligencia que era un digno sucesor de Rivera en el Arzobispado de México. No sucedió. Y lo que no fue, no será. Como chisme, sí resulta atractivo, pero es sólo eso: algo para alimentar la charla sabrosa y el cafecito.





Que el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, acostumbrado a los aplausos y porras, no se ha repuesto de los abucheos que le lanzaron trabajadores de una empresa automotriz, ante quienes el edil quiso lucirse ensalzando el concepto cetemista de “sindicalismo responsable”.

Manolo tuvo que hacer pausas en su mensaje esperando el cese de chiflidos pero mientras más insistía en las “conquistas laborales” y en los logros y beneficios de la contratación colectiva más intensa era la rechifla. Una rechifla no es nada, ya, ya.





Que a Sofía García Camil, Secretaria de Cultura de Coahuila, la “grillaron” en medios nacionales por asistir a Europa a una muestra artística. AMLO prohibió a su gente viajar por turismo político y sin propósito, como si cerrarse al mundo fuera opción. Y bajo esa tónica se mezclaron las cosas. Sofía no depende de AMLO, ella trabaja para el gobierno estatal y obedece a Miguel Riquelme. Nunca se entenderá el concepto de la glocalidad y de la globalidad. Cerrarse al mundo no es opción.





Que el lagunero Javier Guerrero, alto mando en Gobernación, podría ocupar la subsecretaría que deja Zoe Robledo que va al IMSS, pues el sampetrino conoce los cables y tubos de la gobernabilidad, pues ha ocupado cargos similares y tiene la confianza del presidente, pues llegó ahí por él. Javier Guerrero es un lagunero hábil que sin duda hará lo posible por sumar esfuerzos a la 4T.









