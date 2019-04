Que este fin de semana, Coahuila recibió buenas noticias en materia de seguridad y aceptación de la percepción, según la encuesta realizada por “Arias Consultores”. En el caso de esta entidad, la pone en segundo lugar en el mejoramiento de la seguridad, mientras que en términos de percepción se ubica en séptimo lugar.





Que hoy en Saltillo precisamente en torno a ese tema arranca la colocación de más de mil 300 cámaras de video vigilancia, en lo que será “la clave” para la reacción de las corporaciones y así detectar actos ilícitos. Ello con el fin de darle seguimiento a los diversos sucesos del día. Se contará con un sistema o software de origen asiático, el cual es capaz de identificar actos sospechosos y reconocimientos faciales a larga distancia.





Que mientras tanto el canibalismo interno consume a la militancia morenista de Durango los reclamos no se han hecho esperar y se están organizando movimientos dentro del

mismo partido para desconocer a Marina Vitela y Ulises Adame. La primera, no goza de la aceptación popular y el segundo, fiel a su estilo, se siente ya alcalde y al comenzar a repartir puestos y regidurías las cuentas no salieron, por lo que ahora tendrá que comenzar la operación cicatriz y tratar de convencer a su militancia. Se esperan sorpresas, no muy agradables para los ciudadanos en su lista de regidores.





Que el PRI en Lerdo por otro lado sigue preocupado y dando tumbos porque los números no levantan. Sigue la esperanza puesta más en que sus contrarios se dividan que en su candidato. Algunos militantes piensan ya en cambiar de aires, debido a la poca aceptación de su candidato.





Que los candidatos para Lerdo van asi: Felipe Sánchez por MC. Ulises si la alianza lo permite va por Morena. PRI con Homero. El PAN con Raúl Villegas y el Verde, si la alianza lo permite, se irá con Juan Argumedo. La sorpresa va a ser Rocío Villegas por el Partido Duranguense. Se va a poner más que interesante.









templete@milenio.com