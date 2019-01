Que los panistas de Gómez Palacio no encuentran el cuadro competitivo para candidato partiendo que tienen claro que la disputa será entre MORENA y el PRI. Quien podría entrarle al quite sería el diputado Augusto Avalos, sin garantía de ganar y sí confundir al electorado si fuera Juan Avalos el candidato de Morena.







Los priistas podrían apostarle a dividir y sólo así dar la batalla, donde el partido del presidente, según encuestas, sigue subiendo como la espuma. Los priistas mientras tanto en Lerdo y en Gómez Palacio buscan mantenerse a pesar del clima nacional que favorece en todo a Morena.











Que al interior del PAN en Durango se reconoce que Lorenzo Martínez, el presidente del organismo, ya no sabe qué hacer con su secretario general, Rómulo Campuzano (el mismo que convocó a sesión extraordinaria), debido a su carácter bélico en la pasada reunión de la Comisión permanente.







Se asegura que los ataques de Rómulo contra Víctor Hugo Castañeda, Claudia Hernández Espino y Julio Castañeda fueron muy virulentos. Los adjetivos contra estos personajes fueron tan subidos de tono, que los 25 asistentes a la reunión se ruborizaron. Y que Rómulo convocara nuevamente a reunión asustó a todos.











Que para demostrar que gobierna para todos y que está más allá de colores y partidos, el gobernador, de Coahuila Miguel Riquelme escuchó a los 38 alcaldes del estado en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil. Entre ellos, también escuchó a todos los ediles de la región lagunera en los planteamientos de prevención que tienen contemplados ante fenómenos naturales previsibles como las bajas temperaturas y las lluvias atípicas, cómo las que han caído sobre Torreón, así como ante los requerimientos que hicieron para reforzar los sistemas de protección civil en cada municipio.







Por lo pronto, hay la garantía de que la coordinación entre Estado y ayuntamientos dejará buenos resultados.









