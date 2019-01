Que para este jueves el Secretario de Fomento Económico, de Coahuila Jaime Guerra Pérez estará reunido con la mandamás de Economía del Gobierno Federal. Guerra Pérez junto a todos sus homólogos en el país, sostendrá un encuentro de trabajo con Graciela Márquez Colín, con el propósito de plantearle las necesidades que se tienen a nivel estatal para impulsar el desarrollo y la generación de empleos. Todas las canicas están puestas en la formación empresarial de Guerra Pérez, por lo que es de esperarse que el funcionario estatal lleve a la Federación un muy claro panorama de lo que requiere en cada región de Coahuila para mantener los indicadores económicos de la entidad. Por cierto, el secretario recibió una petición especial del mandatario Miguel Riquelme: La Laguna es prioritaria ¿Habrá buenas noticias?











Que quien debe estar brincando de contento es el ex diputado y ex candidato a la alcaldía de Torreón, Jesús de León Tello, luego que la Comisión de Justicia del CEN del PAN ratificó su triunfo en la elección de dirigente estatal de Acción Nacional en Coahuila. Caso contrario sucedió con Mario Dávila, quien desde ayer anunció que piensa impugnar esta resolución en los Tribunales.











Que mientras eso sucede en Coahuila, en Durango el Secretario General del Partido Acción Nacional Rómulo de Jesús Campuzano González giró oficio a todos los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Estatal para sesionar, de manera extraordinaria, el próximo 30 de enero, a las seis de la tarde. El escueto oficio no aclara la razón de tanta premura, pero lo que sí ha trascendido entre las huestes panistas es que hay preocupación por la situación que enfrenta el instituto político con miras al proceso electoral. En el panorama han aparecido señales varias, y no todas buenas.







Por ejemplo, a principios de enero, un nutrido grupo de panistas lerdenses convivieron (Salomé Elyd de Katsicas, Ángel Luna y Raúl Villegas Morales, de los más conocidos) y entre otras cosas comentaron que “el PAN, de Lerdo no está muerto” y están dispuestos a recuperar el municipio. Enviaron mensaje de “unidad”, pero sin la presencia de otra notable panista, Rosario Castro Lozano. Así que ni tan “unidos”.









