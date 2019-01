Que con sus amigos más cercanos, el alcalde, de Torreón Jorge Zermeño Infante celebró este viernes en su domicilio particular su cumpleaños número 70. Circuló una foto donde el edil aparece cantando en compañía de Memo Anaya y el flamante diputado federal ex panista José Ángel Pérez. El legislador por la coalición que encabezó Morena parece muy incómodo en el partido de López Obrador y se especula que el PAN pudiera “rescatarlo”.



Otro de los asistentes fue el ex diputado local Chuy de León, quién no se sumó a la cantada, quizá sumido en la esperanza de que algún día la dirigencia nacional blanquiazul determine que ganó el Comité Directivo Estatal. La fiesta fue un éxito y le permitió a Zermeño olvidar las demandas de los transportistas, la falta de recursos para terminar las obras de la calzada Colón, los abusos de sus funcionarios, los múltiples baches en las calles.











Que quien hace acto de presencia, de manera recurrente en Torreón, es el Secretario de Infraestructura, del Gobierno de Coahuila Gerardo Berlanga Gotés. En las últimas semanas se le ve pegadito al mandatario estatal Miguel Riquelme y sobre todo en las reuniones con las autoridades municipales que encabeza Jorge Zermeño. La presencia de Berlanga no es gratuita, dicen los más allegados a Riquelme. Para ellos refleja el genuino interés del gober por estar presente en la Comarca Lagunera.











Que el diputado Rigoberto Quiñónez contenderá en una competencia interna por ser el candidato a la alcaldía de Durango, pero se enfrentará al líder moral del Partido del Trabajo, el senador Alejandro Gonzales Yáñez. Es decir, la elección interna no es más que una simulación, porque ya se sabe quién se quedará con esa posición.











Que, por otro lado, el Partido Verde Ecologista de México en Durango coquetea con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Un escenario inédito en el pasado, pero con la nueva hegemonía suena lógico para un partido que busca mantenerse electoralmente y que antes fue “amiguis” del PRI, partido que hoy se niega a aceptar su debilidad, al menos en Durango.











Que Jorge Mojica Vargas, militante priista y quien suena para la contienda interna de la alcaldía de Durango por el grupo Laguna, sostiene que el PRI se encuentra en un gran bache. Al menos, es de los pocos priistas que lo reconoce. Una verdad ineludible sí se considera que los candidatos han sido elegidos bajo la presión del líder de la CNC en México. Ismael Hernández Deras. Y aún así las encuestas “virtuales”, nada serio en realidad, precisan que Morena está en la simpatía de todo mundo y que el PAN pudiera irse hasta el cuarto lugar.













