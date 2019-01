Que los transportistas se pusieron demasiado exigentes al demandar un aumento de casi el 40 por ciento a la tarifa en sus modalidades de general, con tarjeta y preferencial para estudiantes, tercera edad y discapacitados. Quieren llegar hasta 15 pesos la general, cuando la inflación del año pasado no llegó al 5 por ciento.



No ofrecen nada a cambio, sino el mismo servicio deficiente de siempre, con choferes desatentos, muy lejos de convertirse en operadores. Llama la atención una de las quejas de los concesionarios: el pavimento de las calles está en muy malas condiciones, con grandes baches que causan desperfectos en llantas y suspensión de las unidades. Quizá es lo único en lo que tienen razón. El alcalde, de Torreón Jorge Zermeño tendrá que echarse ese trompo a la uña.











Que dentro de los posibles candidatos contendientes a la alcaldía de Gómez Palacio se encuentran Rafael Palacios que podría ser ungido por Morena y Manuel Ramos por Acción Nacional, ambos muy ligados a la alcaldesa Leticia Herrera, se rumora.











Que en Lerdo María Luisa González continúa su búsqueda de reelección, esto tiene muy molesto a Homero Martínez quien ya se sentía con la candidatura, por lo que a últimas fechas se le ha visto en pláticas cercanas a gente de Morena. Sin embargo, no ha logrado convencer del todo a gente de este partido.











Que en Lerdo el doctor Felipe Sánchez busca una candidatura a toda costa en el partido que sea. Después de pertenecer al PRI y buscar afiliarse a Morena, parece que ha tomado la decisión de unirse a Movimiento Ciudadano, esperando que una alianza a nivel estatal lo lleve a una candidatura.











Que en el PRI lerdense Jackeline del Río, Flora Leal y Coquis Espinoza han formado un frente para buscar una posible candidatura o en su defecto aportar sus diferentes cuadros al servicio de un aspirante y poner las condiciones para su apoyo.



Recientemente se publicó una encuesta en internet midiendo una intención de voto entre una posible reelecta María Luisa González y una suspirante por Morena Georgina Solorio. Cuál fue la sorpresa que el mal trabajo de la primera y el desconocimiento de la segunda y su arraigo panista arrojaran resultados muy pobres en la intención de voto para ambas.



Estos pobres resultados a pesar de ser una encuesta en internet dejan al descubierto lo desabrido de esas posibles postulaciones situación que no pasó desapercibida.









