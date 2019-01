Se dice en la grilla

Que en su sesión plenaria efectuada en Ciudad Victoria, los senadores panistas encabezados por el dirigente nacional del PAN Marko Cortés arremetieron de nuevo en los temas de la gasolina y el recorte presupuestal. De entrada, dijeron tener derecho a ser contrapeso porque su partido gobierna 34.7 millones de mexicanos, al tiempo que se afirmó “los errores del otro no son nuestros aciertos”.











Que los legisladores azules quieren un nuevo órgano autónomo que sustituya a la Auditoría Superior de la Federación para investigar los desvíos de recursos no solo de origen federal sino también local, insistieron en reducir el impuesto a las gasolinas y que los estados y municipios que reciban más, recauden más. Y su principal exigencia en Tamaulipas: “No permitiremos que se utilice el presupuesto como arma de presión a estados y municipios”. El panismo estatal mostró músculo al ser sede de este encuentro.











Que en los arranques de obras que ha hecho, como ayer en la colonia México, el mensaje que deja el alcalde de Tampico Jesús Nader Nasrallah a los vecinos es que va directo a lo importante, darle inicio a los proyectos de pavimentación de calles y que no anda como el anterior gobierno municipal porteño, donde solo “se la pasaban bailando y del tingo al tango”.











Que la demanda que presentó el exsecretario jurídico del PRI en Tamaulipas Gustavo Peña Martínez contra el Comité Estatal, reclamando 9 millones de pesos, ha dividido por completo al partido, al grado que entre los grupos de opinión que se formaron en WhatsApp, donde estaban los personajes importantes, provocó que los dimes y diretes entre Gustavo, Luis Enrique Arreola y Benito Sáenz muchos se salieran, como Yahleel Abdala, Alejandra Cárdenas, Copitzi Hernández, Eliseo Castillo, Ramiro Ramos y otros más.











Que el secretario del Ayuntamiento de Tampico y catedrático de una universidad de la zona conurbada, Arturo Bazaldúa Guardiola presentó la tarde del martes su libro “Lecciones de Teoría del Delito”, en donde fue acompañado por especialistas en derecho; entre los asistentes estuvo Juan Jorge Olvera Reyes. _