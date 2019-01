Se dice en la grilla

Que la encomienda que recibió Rodolfo González Valderrama como el nuevo director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, no le va a impedir sus viajes a la zona sur, donde está organizando los comités, militantes y aquellos externos que se quieren integrar a la campaña de Morena por las diputaciones federales. Esto se los hizo entrever hace unos días a líderes en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, previniendo que estaba muy cerca esta designación.











Que los diputados locales priistas en Tamaulipas se enteraron que en sus distritos no andan muy bien posicionados y están dudando en lanzarse por la reelección el próximo 2 de junio. Fue el tema que se comentó en la visita que realizó la dirigente del CEN Claudia Ruiz Massieu este viernes a Ciudad Victoria, como también que se preparen, porque si no hay gallos que le entren, deberán competir en la campaña.











Que la toma de protesta de los dirigentes de los comités locales del PRI mostró lo decaído que el partido está en el estado, pues ni la presencia de Ruiz Massieu generó convocatoria. Por ejemplo, en la zona sur los regidores en los tres municipios se pusieron a trabajar y por otro lado, la consejera estatal Griselda Carrillo reunió a varios compañeros en la institución política y exmilitantes en el lanzamiento de su nuevo negocio de quesos, como Gina Barrios, Elsa Vázquez y Emilio Pozo González.











Que echaron toda la carne al asador al evento de entrega del Premio Municipal del Deporte en Tampico, pues en el arranque montaron un show de luces muy particular, algo que la titular Rosa González pidió preparar para sorprender al alcalde Jesús Nader Nasrallah, logrando su cometido pues la felicitó frente a su esposa, el director del INDE Tamaulipas Carlos Fernández, la diputada federal Olga Sosa y los asistentes al Polideportivo.











Que la organización del PAN en Ciudad Madero la realizan los grupos al interior del partido, al ver que la presidenta del comité Esther Lozano no se ocupa de contactar a los líderes de colonias, principalmente en la parte norte del municipio. Son los únicos que se ven preocupados de lo fuerte que están otros adversarios que decidieron meterse en los sectores desde que comenzó el año. _