Se comenta

Que tal parece que en el PAN del Estado de México no habrá renovación de cuadros jóvenes. Los pocos militantes que forman parte de su organización juvenil se muestran desanimados ante la elección de la Secretaría de Acción Juvenil que se realizará este domingo...







Es evidente que no se entendió la lección del 1 de Julio pasado, y llegarán con candidata única, por cierto cercana al grupo del ex regidor de Toluca, Orlando Goujon y los “Bravos”.









La afortunada del índice azul se llama Emma Álvarez Villavicencio. ¿Le suenan los apellidos? Pura sangre nueva.









Que por si no se habían dado cuenta, la mano que mece la cuna en la crisis del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez es tricolor, y en breve esa tenebra podría ocasionarle serios problemas al alcalde petista Luis Maya Doro.











Lo interesante también es que Morena, el partido que lo llevó a la presidencia municipal en combinación con el Partido del Trabajo no ha salido a la defensa ante las declaraciones de los pupilos de Óscar González Yáñez.











Que su ausencia ayer en las instalaciones del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense confirman la versión circulada desde hace días en los pasillos. Carlos Aguilar, el director que era pieza clave de la herencia Eruvielista, renunció al cargo.











¿Habrán influido en algo en el ánimo del que manda, los nombramientos en las diferentes instancias de radio y televisión públicas a nivel federal?











Que resultaron exageradas las cifras del cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría, acerca de la necesidad de 3 mil millones de pesos para tapar los baches en la capital mexiquense.











Si bien hay afectaciones en 70 por ciento de las calles, tal como lo dio a conocer, resulta ilógico gastar 3 de cada 4 pesos del presupuesto municipal para eso. Cabe destacar que las cifras se basaron en un estudio del Colegio de Arquitectos, ¡que él mismo presidió por años! _