Pájaro Carpintero

Que ya son varios días después de la tragedia de Tlahuelilpan y las autoridades en Hidalgo, actores políticos y diputados locales, han comenzado a unificar el mensaje de que la entidad no es territorio huachicolero a pesar de que la demarcación lidera las cifras por tomas clandestinas a nivel nacional. Para salir al paso, ayer el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, dio a conocer que desde septiembre de 2016 a la fecha la Policía Estatal ha logrado la recuperación de 5 millones 884 mil litros de combustible y el aseguramiento de 388 personas posiblemente relacionadas con esta actividad.



Que en Hidalgo los diputados locales propusieron una iniciativa para especificar las acciones por las cuales se podría incurrir en abuso sexual equiparado ya que actualmente el Código Penal del estado no lo castiga de la misma forma. La mayoría legislativa de Morena pretende avanzar rápido en el endurecimiento de las leyes ya que en el último año se presentaron dos casos como violación equiparada, a pesar de que tal figura no existe en la legislación local. La sanción, se dijo, se aumentará una mitad a la punibilidad cuando en denuncias se compruebe que hubo violencia.



Que Raúl Arroyo González, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, dio a conocer que se están levantando nuevas tomas de muestras de ADN de familiares de víctimas de Tlahuelilpan como parte de las labores de identificación de restos. Esto tras indicar que se requieren datos complementarios que permitirán el adecuado reconocimiento de los restos que fueron recolectados en el sitio del siniestro en la comunidad de San Primitivo donde ya se contabilizan 120 víctimas mortales de la tragedia.



Que el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, participó en la Sesión Plenaria de los diputados de Morena en la Ciudad de México en donde se analizaron los programas prioritarios en materia de reconstrucción, ordenamiento territorial, mejoramiento urbano, vivienda y política agraria. A la cita acudió la bancada hidalguense en San Lázaro quienes no aportaron ni una sola propuesta o tema relacionado al estado, desaprovechando la oportunidad de contar con un aliado que pronto estará en Pachuca, pues la sede de la dependencia nacional se trasladará a Hidalgo.