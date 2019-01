Pájaro Carpintero

Que la presidenta municipal de San Agustín Tlaxiaca, Alma Dalila López, señaló que no tienen identificadas bandas de huachicoleros en la demarcación, aunque reconoció que hay personas que se dedican a la extracción ilegal de combustible en zonas por donde atraviesa el ducto Tuxpan-Tula lo que ya provocó al menos dos explosiones en los últimos meses, como la ocurrida la noche del lunes en El Durazno. La alcaldesa indicó que se ha brindado la información a las autoridades federales y del estado para que se reduzca la incidencia de ordeña en su municipio.



Que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, reconoció públicamente la labor del gobernador Omar Fayad Meneses en el combate a temas como la corrupción y el huachicoleo, esto tras una visita a Pachuca donde el mandatario estatal indicó que Hidalgo abre las puertas para que se lleven a cabo las auditorías que sean requeridas por parte de la ASF, con la finalidad de que sea un ejercicio más oportuno y se consolide a la administración pública, en coordinación con el Congreso del estado y la Auditoría de la entidad.



Que los que no se han sumado al tema de las auditorías y la rendición de cuentas son los directivos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes ahora echaron la bolita a los diputados locales, de mayoría del Grupo Universidad, al señalar que sobre el presupuesto 2019 para la institución hubo “una desafortunada confusión en diciembre en cuanto a lo que apareció publicado en el periódico oficial del estado, donde se presentó una cantidad que no correspondía, lo cual generó confusión en la sociedad”, comentó el rector Adolfo Pontigo Loyola.



Que este día el Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del estado presentará en la sesión de la diputación permanente un acuerdo económico para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a aprobar en sus términos, la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 19 Constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa que busca inhibir hechos delictivos que atentan de manera directa contra la libertad y seguridad de las personas, contra el erario público y la nación.