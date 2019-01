Pájaro Carpintero

QUE A más de una semana después de la tragedia ocurrida en el municipio de Tlahuelilpan se siguen presentando escenarios de violencia relacionados con la crisis del huachicol en la región de Tula. En días pasados un extraño ataque armado se suscitó en el municipio de Tula de Allende y ayer se presentó otro con saldo fatal de dos muertos en Tezontepec de Aldama lo que vuelve a prender las alarmas en materia de seguridad en la zona más caliente de Hidalgo en materia del robo de combustible.







QUE La difícil semana que se vivió en Hidalgo impidió que se ocurriera el relevo de la dirigencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal, por lo que todavía se ve a Leoncio Pineda Godos rondando los pasillos de la sede de Colosio y a la secretaria general del partido, Erika Rodríguez, en ascuas y promoviéndose de arriba a abajo pues no se siente segura de quedar aún con el interinato dentro del tricolor.







QUE Esta semana se esperan noticias sobre los planes del gobierno para Tlahuelilpan como parte del plan de rescate de la zona afectada por el incendio del ducto de Pemex del 18 de enero pasado. De quien se espera más información y que brinde apoyo es del coordinador federal, Abraham Mendoza Zenteno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues no ha hecho ningún pronunciamiento con el pretexto de que todo el asunto lo llevan el Estado y la Federación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Fiscalía General de la República (FGR).







QUE Los que no tienen llenadera ni vergüenza son los integrantes de Antorcha Campesina en Hidalgo quienes tras años y años de vivir del erario y los recursos del pueblo y relizar miles de plantones con duración larga en búsqueda de obras cada tres meses, ahora se manifiestan y exigen ser tomados en cuenta por diputados locales y gobiernos municipales, luego de que se determinó desde el gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, el suspender el otorgamiento de recursos a las organizaciones políticas, en especial a las que dicen ser campesinas y no siembran ni en una maceta.