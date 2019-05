Pájaro Carpintero

Que los municipios de Hidalgo que se cuentan como parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis deberán acatar las medidas anunciadas ayer durante la presentación del Nuevo Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México en donde en caso de una emergencia dejarán de circular el 20 por ciento de los vehículos con los hologramas “00”, “0”, de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares del holograma “1” y el 100 por ciento de los hologramas “2” no importando si están en el corredor de Pachuca a Tizayuca.

Que pobladores de Huasca de Ocampo alistan este día una manifestación y cierre de la carretera en protesta por la muerte de un padre de familia quien en días pasados intentó liberar a su hijo de 16 años que fue detenido por policías municipales y que recibió un golpe en la cabeza por parte de los agentes locales. El edil Marcelo Soto Fernández no ha querido asomar la cabeza con los ciudadanos, quienes tuvieron que hacer la denuncia en redes sociales por lo que hoy acudirán al ayuntamiento a exigir una explicación y que se haga justicia por el fallecimiento de una persona.

Que vecinos de San Javier y Cuesco a la altura de la Central de Abastos de Pachuca se inconformaron por el cambio de paradero en una de las rutas del transporte público a un costado de la gasolinera ubicada en la zona. Y es que dicen, los trabajadores del volante están poniendo en riesgo la integridad de los usuarios, así como de los peatones que circulan, además de que bloquean un acceso al edificio contiguo donde se encuentran negocios y comercios establecidos por lo que muchos están pensando en dejar de invertir por culpa del cambio en el paradero.

Que la crisis dada a conocer en el IMSS está sacando muchas cuestiones a la luz en Hidalgo como lo es el tema de las consultas a domicilio donde no se cuenta con unidades vehiculares y los médicos del programa no pueden ir hasta donde los derechohabientes lo requieren a menos de que alguien los lleve. También se sigue adoleciendo de insumos en las clínicas de Pachuca y Mineral de la Reforma, y las obras como el famoso Hospital de Especialidades no avanzan y generan incertidumbre y preocupación entre la gente.