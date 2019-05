La tremenda corte

En apenas 24 horas cambió el panorama del caso empresas farmacéuticas-Lomelí, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de la Función Pública investigará una posible relación entre el delegado federal de Programas Sociales en Jalisco, Carlos Lomelí, con las empresas señaladas como suyas y que presuntamente vendieron medicinas al gobierno federal y a estados con mandatarios morenistas. Pero como AMLO no da su brazo a torcer tan fácilmente, antes dijo que la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción estaba siendo impulsada por el Gobierno de Jalisco. Ahora que, si camina como ganso, grazna como ganso, y parece ganso... ¿me canso, ganso?

Dos temas importantes tiene el gobierno estatal en su agenda de hoy. Tempranito el coordinador del gabinete estatal de Seguridad, Macedonio Tamez, y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza, fijarán su postura sobre la recomendación de la CDHEJ ante el maltrato a cadáveres sin identificar. Se sabe que el gobierno aceptará la recomendación de Derechos Humanos y mostrarían los avances que se llevan para que la crisis de los cuerpos no identificados no se repita. El otro tema es un acto encabezado por el gobernador, donde se dará el banderazo de salida a las nuevas rutas de transporte del estado.

Quien estará de visita en Guadalajara hoy es el exsecretario federal de Salud, José Narro, convertido en precandidato a la dirigencia nacional del PRI. El médico y exrector de la UNAM se reunirá con militantes de su partido, y hará lo mismo con representantes de medios de comunicación. Uno de los hombres que estará cerca de Narro es Abel Salgado, regidor priísta de Zapopan, y promotor de la precandidatura.

Al sector empresarial de Jalisco al parecer no les cayó muy en gracia la renuncia de Germán Martínez al IMSS. En concreto Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), dijo que “las cosas no se deben hacer mediáticas… Desde su posición podía haber hecho una denuncia como director y no haber hecho una carta, creo que no es la mejor manera”.