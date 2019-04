La tremenda corte

Ceremonia austera, pero significativa, fue la que se vivió en la Universidad de Guadalajara para que Ricardo Villanueva Lomelí rindiera protesta como rector general para los próximos seis años. La elegancia del salón Plácido Domingo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas fue marco suficiente para dar realce al evento, pero el nuevo rector de la universidad fue claro al señlar en su discurso que antes que gastar en invitaciones impresas, brindis o comidas, prefirió usar el dinero de la casa de estudios para cosas más prácticas y provechosas, como comprar un transformador de 300 mil pesos para ser instalado en El Tuito, donde los necesarios sistemas de aire acondicionado no funcionan por falta de ese equipo. Fue un buen y muy aplaudido detalle. Ojalá se realicen más acciones de ese tipo.

Por cierto, en la ceremonia donde Ricardo Villanueva rindió protesta como rector general, llamó la atención que no hubiera ninguna mujer en la mesa del presidium, solo la que estaba sobre el escenario del teatro Plácido Domingo. Y no porque el nuevo rector tenga un equipo totalmente de hombres (37 por ciento del equipo que nombró el fin de semana corresponde a mujeres), sino que se mantiene la presencia masculina en los cargos directivos, o como titulares de poderes (gobierno, presidentes municipales, poder judicial, legislativo). No es culpa del rector, insistimos, pero debe ser un buen apunte para la imagen que se quiera dar en futuras ceremonias. Y el apunte, por supuesto, es válido para todos; no únicamente para la UdeG.

Pues resulta que uno de los principales responsables del desorden administrativo en la Secretaria de Salud y Seguro Popular en el sexenio pasado, José Luis López Maldonado, ex-director general de Administración de la SS Jalisco, es ahora el Director General de Planeacion de la OPD de Salud de Jalisco. Hay que recordar que López Maldonado está incluido en la auditoría de la Contraloría, en la cual hay denuncia penal respectiva reciente. Quienes conocen del asuntos a fondo señalan que el funcionario debe observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación, por haber manejado recursos federales.