La tremenda corte

Una verdadera revolución se desató al confirmarse la primera renuncia de una funcionaria del gabinete estatal, de extracción emecista, para pasarse a colaborar al gobierno federal, de origen morenista. Resulta que Merilyn Gómez Pozos venía desempeñándose como directora general de Relación con los Poderes Federales y Órganos Constitucionales Autónomos del gobierno de Jalisco, pero recibió la invitación -no de Carlos Lomelí o de Claudia Delgadillo, representantes locales del gobierno federal- de la Secretaria federal del Trabajo, Luisa Alcalde, para que sea la representante en Jalisco del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



Dicen que esta renuncia no cayó nada bien en Casa Jalisco, pero desde el lado de Gómez Pozos aseguran que no se debe tomar su caso como una traición política porque seguirá trabajando por Jalisco y colaborando institucionalmente con los proyectos locales. Ya veremos cómo procesan en el equipo emecista esta baja de alto nivel.



Quien logre ser el próximo rector o rectora general de la Universidad de Guadalajara llegará con las manos medio atadas, pues se encontrará con un escenario de austeridad que implementó el actual titular, Miguel Ángel Navarro, y el secretario general de la UdeG, Alfredo Peña para adecuarse a la restricción presupuestal federal y al entorno nacional.



Por un lado, se toparon los salarios para que nadie gane más que el presidente de la República, no se comprarán vehículos este año, se limitarán las contrataciones por honorarios, se reducirá en 20 por ciento el gasto de viáticos, de representación y transporte nacionales. En total son 21 acciones las que tomará la universidad y se pretende que el recurso ahorrado se destine al incrementar la matrícula y mejorar la calidad educativa.



Ante el recorte de hasta 50 por ciento en el presupuesto federal para el programa de Estancias Infantiles, hoy habrá una protesta de madres de familia que utilizan este servicio. Será a las 16:00 horas en La Minerva. Habrá que ver cuántas personas acuden.