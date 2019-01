La tremenda corte

En “visto” dejaron los diputados locales el llamado del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, sobre reconsiderar la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer, luego que ayer una mayoría conformada por Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y del Verde aprobaron en “fast track” la extinción del IJM.



Tras conocerse la votación, la CEDH solamente se limitó a informar que integra los elementos para “interponer los recursos legales procedentes que permitan garantizar el principio de progresividad de las políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres”. ¿Otro mensaje para que lo dejen con las dos palomitas azules?







Se hace bolas. El diputado priista, Jesús Zúñiga, primero dijo que no había sido llamado a la Secretaría General de Gobierno, y luego admitió que sí, pero para ser intermediario de dos municipios del distrito que representa.



Rechazó que haya sido presionado por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, para que votara a favor de la extinción del IJM, pero eso sí, presumió que los une una gran amistad: “Yo fui a otro mandado, porque quiero hacer que el secretario reciba a unos presidentes municipales”. En tanto que al calor de la sesión en la que se extinguió al IJM, la ex diputada emecista Candelaria Ochoa le reclamó al coordinador naranja, Salvador Caro, el proceder: “¡Mírame a los ojos! (…) ¡Las cosas no se hacen así!”.







Hoy y mañana es la pasarela, ante el Consejo General Universitario, de los aspirantes a ocupar la rectoría general de la Ude G, quienes expondrán sus propuestas y programa general de trabajo en caso de ocupar el máximo cargo administrativo de la casa de estudios.



Hoy le corresponde a Jaime Federico Andrade Villanueva, José Alberto Castellanos Gutiérrez y Ruth Padilla Muñoz, y mañana a Héctor Raúl Pérez Gómez, Héctor Raúl Solís Gadea y cierra Ricardo Villanueva Lomelí.