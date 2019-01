Garra de León

Que algunas autoridades ni enteradas con el operativo que la Marina y Ejército implementó en la zona caliente de Guanajuato, el almirante secretario Rafael Ojeda confirmó que ellos ingresaron luego del trabajo de inteligencia realizado, por cierto ahí confirmó que el cártel de Santa Rosa de Lima opera y está dedicado al huachicoleo.



Por cierto, ninguna autoridad estatal quiso reconocer su existencia incluso con la aparición que circularon en redes sociales; hace dos años en su paso por Guanajuato el general Arturo Velázquez Bravo puso el tema en la mesa de coordinación de seguridad hoy responsable del operativo de vigilancia de ductos de Pemex y hasta entonces medio se comenzó hablar del problema.



De plano con el operativo nadie fue enterado incluyendo algunos mandos federales, ahí está el delegado de PGR Alfredo Montes Mejía, quien ni siquiera fue llamado y ahora resulta que ni conocimiento de ese cártel tenía.



Que las sanciones contra los catedráticos de la división de Ciencias Sociales campus León señalados de acoso sexual por estudiantes de la Universidad de Guanajuato el año pasado, sólo ameritaban una suspensión de ocho días y la impartición de pláticas sobre violencia de género pese a que luego de cinco meses de investigación fueron encontrados responsables.



De los 14 casos, solo 6 profesores serán sancionados y puede cuestionarse, es porque es la máxima sanción hasta el momento contemplada, pero no hay que perder de vista que es la primera vez que la máxima casa de estudios reconoce el problema el cual por cierto no es reciente sino se arrastra por años, al menos esa son las voces al interior de la misma institución.



Que en el Consejo Estatal de Seguridad que se realizó ayer en la Capital no sé trató ningún tema de coyuntura, se dieron muchos datos estadísticos sobre lo bien que va Guanajuato, se incorporó a consejeros ciudadanos y detallaron indicaciones para acceder al fondo estatal de seguridad, seguramente por la ausencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo porque temas pendientes hay muchos y los Alcaldes lo saben bien.