Garra de León

Que luego de la maratónica comparecencia de los titulares de Pemex, Energía, Profeco y Hacienda en el Congreso de la Unión algo quedó claro, no hay una fecha exacta de cuándo se va a regularizar el servicio en Guanajuato. Eso sí, dijo Octavio Romero, titular de Petróleos Mexicanos, que el problema que se registra en el estado radica en que el ducto Tula-Salamanca ha sido perforado un sinnúmero de veces.



Por cierto en la comparecencia hubo una presencia importante de legisladores de Guanajuato, por un lado como gobierno el procurador Ricardo Sheffield Padilla y ahí haciéndoles segunda el diputado Miguel Ángel Chico; por cierto fue el primer guanajuatense que tomó el micrófono con un mensaje aplaudidor al Gobierno Federal.



Quien sí le subió el nivel y encaró a los funcionarios federales fue el jefe del rebaño azul, Juan Carlos Romero Hicks, fue el segundo en tomar el micrófono y exigió soluciones y no ocurrencias y, por cierto, les soltó varias preguntas que fueron respondidas a medias,



¿Por qué escogieron el peor momento para elegir esto?, ¿cuántas bandas tienen identificadas al huachicol y que están siendo atendidas por la fiscalía?, ¿por qué no verificaron que las terminales estuvieran abastecidas?



Y por cierto les recordó que la comparecencia originalmente estaba programada hace dos semanas y llegan ahora cuando hay 115 muertos. Salvo Octavio Romero, de Pemex, le respondió “juega su papel de oposición y no coincido con su apreciación, no es una ocurrencia”. Alejandra “La Wera” Reynoso también se sumó a los cuestionamientos uno de ellos y claro ¿qué incentivos habrá luego de las afectaciones registradas?



Que ayer los que sesionaron fue el consejo de Coparmex que comanda Jorge Ramírez, por cierto estaba programado que estuviera presente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero luego del accidente que le ocurrió el fin de semana se canceló su visita en su representación acudió el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.