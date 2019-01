Garra de León

Que no se tiene contemplado un período extraordinario de sesiones para sacar adelante la iniciativa que daría paso al nombramiento de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal general del Estado de Guanajuato, por lo que esto tendrá que esperar hasta el próximo 15 de febrero fecha en que dará inicio el período ordinario de sesiones.



Y es que técnicamente todo está planchado para que no haya sorpresas por lo que a la mayoría albiazul no le apura mucho un período fuera del ordinario, aunque sí le interesa que el estado ya esté a tono de la federación, en donde la nueva figura ya opera bajo la mano de Alejandro Gertz.



Que quien ha estado de muy bajo perfil es el dirigente del PAN, Román Cifuentes Negrete, suponemos que porque todo está bajo control y se hace poco necesaria su salida a la palestra para defender acciones del instituto político que dirige.



Sí es de reconocerse que en las pasadas elecciones el albiazul arrasó pero no hay que olvidar que los números no le fueron tan favorables, pues hubo un avance importante de Morena y no se sabe de la estrategia de Acción Nacional para no caer del pedestal.



Que los operadores de Morena en Guanajuato están trabajando duro sin hacer mucho ruido, en donde algunos empresarios ya le apuestan al partido en el gobierno federal y hasta se habla de la conformación de una asociación Amigos de AMLO.



De hecho el 2020 ya está a la vuelta de la esquina y las tribus de Morena, lejos de lo que puede operar la actual dirigente Alma Alcaraz ya se están moviendo. Por cierto, Alma es otra de las que poco sale a la tribuna y hay quienes rumoran que anda viendo si se regresa a su natal entidad.