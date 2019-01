Función Sabatina

Diego Sinhue Vs AMLO

“Ni dejados ni agachones” fue la frase que esgrimió el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al referirse a que ya están hartos de la situación que se vive en el estado respecto al desabasto de combustible, así el mandatario estatal respondió a lo que parece el desdén del gobierno federal a la crisis que se vive no solo el estado sino en varias entidades con el brete el huachicol.

Último round

No le saquen

Nos cuentan que en la visita que hicieron los diputados del Congreso de Guanajuato a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia los diputados de oposición técnicamente no hicieron ningún cuestionamiento, al menos no tan duro como los que hacen frente a los medios de comunicación, ni al gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ni al procurador de justicia Carlos Zamarripa pese a que los tuvieron por horas frente a frente en un tour que les dieron para mostrarles las instalaciones.

Doble discurso

Hubo incluso entre los diputados algunas expresiones de sorpresa respecto a la tecnología con la que se ha dotado a la PGJE con dinero que ha llegado a la entidad proveniente de la iniciativa Mérida, es decir el gobierno de los Estados Unidos ha puesto capital a la Procuraduría para dotarla de herramientas además de evaluar constantemente el desempeño de ésta, cosa que fue explicada a los legisladores. Eso sí lo que no dijeron de frente al Procurador salieron a tuitearlo y declararlo ante los medios, doble discurso pues.

Altura

En tanto ya se analiza la posibilidad de citar a un período extraordinario de sesiones para sacar el tema de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en donde precisamente quien aspira a ser el titular de ésta es Carlos Zamarripa. Y en este tema queda evidente el doble discurso, el PAN a nivel federal no apoyó la propuesta de Morena de Alejandro Gertz, mientras que en lo local ni PRI ni Morena aprueban la propuesta de Zamarripa, ¿será que la altura de ambas ciudades cambia la mentalidad de los legisladores? Es pregunta.

Boda 4T

Nos cuentan que a los empresarios que le organizaron la visita fallida al Presidente de México a la ciudad de León hace justo una semana no les salió gratis el desaguisado, pues la indefinición del equipo de giras de Andrés Manuel López Obrador les llevó incluso a pagar completita una boda que se celebraría en uno de los sitios destinados a la visita presidencial que justo se celebraría ese día. Al final los novios salieron beneficiados con la liquidación total de su evento para que al final les dijeran de presidencia que siempre no se haría ahí.

Descontento

El desorden y la aparente falta de estrategia en la lucha contra el huachicol no tienen nada contentos ni a la iniciativa privada ni al gobierno de Guanajuato, pues las afectaciones empiezan a ser irreversibles según nos cuentan algunos empresarios. Existen serias dudas también sobre el combate frontal a los grupos de delincuentes que se dedican a eso lo cual empieza a sembrar serias dudas en las autoridades, ya veremos en qué termina todo esto.

Los mejores twittazos





Fernando Belaunzarán

@FERBELAUNZARAN

Mientras @lopezobrador_ insista en asignar contratos directamente y hacer de la licitación pública una excepción, tal y como lo hacía @EPN, su cacareado combate a la corrupción será puro rollo que solo creerán sus fieles devotos.





Vicente Fox Quesada

@VICENTEFOXQUE

Dice @lopezobrador_ no queremos pleito son mis cuates. No valen, Derechos Humanos, Presos Políticos que en MX él libera pero que allá se jodan. NO hay explicación q valga!! AMLO defiende postura de México ante Venezuela.





Miguel Ángel Chico Herrera

@MIGUELCHICOOFL

Declaré en #León a medios que @diegosinhue trae #DobleDiscurso sobre el #RoboDeCombustible: Con la mano izquierda busca #Acuerdos con el Gobierno de México, pero con la mano derecha, junto con el @PANGuanajuato, alienta la #Crítica hacia el Gobierno de México.

MORENA Guanajuato VA

@MORENAGTOVA

El tema que se habla en todos lados “El panismo Guanajuatense impondrá a un torturador, líder del huachicol como Fiscal” #NoAlFiscalCarnal #PorUnaFiscalíaQueSirva





Vane Sánchez Cordero

@VANESCHEZC

¡Urge un ataque de frente contra la impunidad!



Exigimos un fiscal autónomo y eficaz.



No al #FiscalCarnal en #Guanajuato.