Función Sabatina

La pelea de la semana fue, sin duda, entre el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador por el desabasto de gasolina a Jalisco. El mandatario estatal abrió con reclamos a la federación por el incumplimiento en la cuota de combustibles que se había comprometido enviar a la entidad para atender la escasez que impacta desde principios de enero.



El propio López Obrador en sus conferencias mañaneras, y a pregunta de reporteros, respondió que Alfaro buscaba publicidad, que su dicho no tenía fundamentos pero no dio plazos para resolver el desabasto; a lo que el jalisciense reviró con videos de colas de automovilistas esperando por gasolina y dando datos del impacto económico que ha provocado estacrisis. El pleito se prolongó cuando AMLO nuevamente dijo no ver fundamento en el reclamo de Jalisco, y consideró “ramplón” la versión de que se le estaba dando un manejo político y optó por declarar un salomónico “¡safo!”.







Según el propio gobernador, los reclamos lanzados públicamente a la federación y al presidente López Obrador sirvieron para que se atendiera este fin de semana el desabasto de gasolina para Jalisco, pues se abrió de manera intermitente el poliducto que viene de Salamanca aGuadalajara y llegó más combustible a la planta de Pemex de El Castillo.



Sin embargo, aún dista mucho de que se haya resuelto el problema que podría ser recurrente, por lo que no estaría de más que los empresarios y autoridades de Jalisco aprieten el acelerador al proyecto para crear reservas energéticas en la entidad para contingencias como la que lleva ya todo el mes. Alfaro dice que en una semana se tendrá un plan detallado. Habrá que esperarlo.











la segunda protesta contra el desabasto de gasolina en Jalisco convocada a través de redes sociales por agrupaciones ciudadanas. La convocatoria es para las 10:00 de la mañana en la Avenida Vallarta, entre los Arcos y la Glorieta Minerva. Hace una semana acudieron apenas unos cuantos cientos de personas.