Gabriela Cárdenas @GabyCardenas #MC

Nunca más callemos ante la violencia. El #MeToo nos ha dejado importantes lecciones; cada mujer valiente que hacia su testimonio ayudó para que las niñas del futuro sean cada vez más libres. Impactaba leer los testimonios, pero la sororidad tejió el #YoSíTeCreo demostrando que las mujeres nos unimos para enfrentar a los agresores. A los hombres que han tenido (y tienen) un rango de poder, el mensaje es claro, que nunca más abusen de su posición para acosar y violentar a las mujeres. Urge re-pensar la masculinidad desvinculada del machismo, es momento de construir nuevas masculinidades que ayuden a poner fin a la violencia de género.

María Fernanda Guzmán @MaFernanda_GE #PAN

Con el movimiento de #MeToo, se ha podido dar voz a muchas mujeres que han decidido soltar aquello que se guardaron durante años en la conciencia por no querer crear problemas, por miedo y culpa que muchas veces te hace sentir la sociedad. Es tiempo de crear conciencia y darnos cuenta que pasa todo el tiempo a nuestro alrededor y sin querer, hemos sido partícipes. Hay muchos cargos de conciencia, pero no es culpa del movimiento, sino de la represión social que a habido por siglos. Ya no más! aprendamos a construir y sanar.

Susana de la Rosa @susanadelar #Futuro

#MeToo nos ha enseñado que la violencia machista se encuentra en cada organización, institución, universidad, partido político. Debemos comenzar a preguntarnos qué sigue después de esta sacudida para nuestra sociedad y tomar cartas sobre el asunto. No se debe de lucrar con el dolor de las víctimas. Ningún espacio está exento de ésto, la diferencia radica en reconocer los casos, atenderlos y hacerse responsable de ellos.

Daniela Chávez @DaniChavezE #PVEM

No podemos seguir escuchado en una conversación tan importante como la que genera el #MeToo argumentos como: “Pobre que lo quemaron” ¿Por qué defendemos al que violenta? ¿Por qué publican el nombre de la victima y no del atacante? Si algo tenemos que aprender es que la violencia de género está ocurriendo en las escuelas, trabajos, incluso en los hogares, este tema nos sigue afectando a las mujeres y niñas, tenemos que cerrar filas para apoyarnos, pero sobre todo lograr erradicarla de nuestras instituciones y ámbitos en los que nos desarrollamos.

Carlos Martínez #PRI

#MeToo es más que una revolución, una tendencia mundial que no puede detenerse! El grito de mujeres, en contra del acoso y la violencia sexual, una de las más importantes exigencias sociales en el mundo. El llamado es para transmitir lo que no se ha podido erradicar, el Gobierno tendrá que ir de la mano fortaleciéndolo, no hay más! Víctimas que hoy se enfrentan a las altas esferas. Y el poder gubernamental tiene la obligación de escuchar para resolver. Ejemplo cuando una sociedad se organiza!.