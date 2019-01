Luis Sánchez @LuiSanchezPerez #PAN

Cancelar 14 encuestas del INEGI importantes para el país, es mera ocurrencia. Muchas notas periodísticas que usted ve de economía, inseguridad y sociedad dependen de estos datos, que –en ocasiones– al contradecir los dichos del Gobierno en turno, nos ayudan a saber qué es información real y qué es propaganda. En medio de discusiones como las de la prisión preventiva y la Guardia Nacional, causa sospecha y preocupación que se cancelen estas encuestas. Los datos, las cifras, las estadísticas y la percepción ciudadana, son nuestra luz en la oscuridad de esa propaganda. AMLO y 4T: gobernemos con datos, no con ocurrencias.



Daniela Chávez @DaniChavezE #PVEM

La austeridad sin propósito ni estrategia puede ser un arma de doble filo, esta vez cortó el presupuesto necesario para 14 proyectos del INEGI. Y mientras los programas paternalistas y asistencialistas crecen, los recursos necesaria para estudiar y conocer el estado de la industria agropecuaria, las microempresas, el uso de drogas y el trabajo infantil desaparece. No se puede gobernar o invertir en el país sin tener información y se le está apostando a estrategias diseñadas para mantener la popularidad del presidente y no un gobierno eficiente a largo plazo.



Octavio Raziel @OctavoRaziel #PRD

Bertrand Russell decía que con números puedes comprobar cualquier disparate, y se refería concretamente a la manipulación de los datos. La estadística, y en general, el manejo de la información, es una enorme responsabilidad, y su mal uso debe tener consecuencias; pero ciertamente le hemos dado demasiada importancia a los números, convertimos todas las ideas en cifras y queremos explicar la humanidad con estadística, por tanto, al darle tanta importancia, somos igual de culpables de la distorsión de la realidad.



Rodrigo Cornejo @Rodrigo_Cornejo #Wikipolítica

La falta de presupuesto del INEGI nos remonta a sus anteriores crisis como el nombramiento de Paloma Merodio. La falta de presupuesto no es el único problema y los gobernantes de todos colores sistemáticamente ignoran o minimizan la información que genera. La falta de presupuesto es una batalla, la guerra es garantizar que la información del INEGI sirva para algo más que para saludar con sombrero ajeno o ignorar lo que no conviene. Eso aplica para el gobierno pero también para la oposición y políticas públicas fallidas de todos partidos y colores.