Zakk Sabbath, a 50 años de Birmingham

La buena: la banda tributo a Black Sabbath de Zakk Wylde, Zakk Sabbath, anunció planes para recrear el álbum debut delos de Birmingham, a 50 de salir a la venta.

La mala: la edición limitada de 100 dólares del álbum se vendió en dos horas, y nunca más estará disponible en otro formato, advirtió Wylde.

“Black Sabbath” se grabó en una sola sesión el 16 de octubre de 1969, y fue lanzado por el sello Vertigo el año siguiente. Considerado el primer disco de heavy metal de la historia con los clásicos “Black Sabbath”, “The Wizard”, “N.I.B.” y “Evil Woman”.

Al dar a conocer que esta recreación llevará por nombre “Vertigo”, Wylde explicó que su objetivo “es fielmente regrabar el álbum en el espíritu de las grabaciones originales: en vivo en un estudio totalmente análogo, directo a cinta de dos pulgadas, en un periodo de 24 horas”. Igual que el original.

Un equipo de filmación documentará la sesión, que saldrá con el lanzamiento del álbum y DVD limitado a 500 copias, y será entregado el 12 de febrero de 2020, 50 años después del día de lanzamiento original en el Reino Unido.

“Black Sabbath” llegó hasta el número 8 en las listas británicas y 23 en las norteamericanas, con de la mano de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Si bien es reconocido como un lanzamiento que definió el género, en su momento solo sirvió para crear el escenario de su segundo LP, “Paranoid”, el cual también se lanzó en 1970.

La historia de Zakk Wylde como guitarrista en la banda solista de Ozzy Osbourne se remonta a 1989; formó el grupo Zakk Sabbath con el bajista Rob “Blasko” Nicholson en 2014, quien también tocó para Osbourne. Su baterista es el exmiembro de Queens of the Stone Age, Joey Castillo.

Su nombre real es Jeffrey Phillip Wielandt; nació el 14 de enero de 1967 en Bayonne, Nueva Jersey; también es fundador de Black Label Society, y como vocalista y guitarrista de Pride & Glory; como solista ha publicado los álbumes “Book of Shadows” en 1996 y “Book of Shadows II” en 2016.

El primer trabajo que grabó con Ozzy Osbourne fue “No Rest for the Wicked” en 1988, y participó en el álbum en vivo “Just Say Ozzy” al año siguiente. En 1990, Ozzy y Zakk junto a Randy Castillo y Bob Daisley grabaron “No More Tears”, el cual obtuvo un Grammy por el sencillo “I Don’t Wanna Change the World” . _