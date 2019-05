El semáforo

ROJO

Se reunieron los dueños del futbol mexicano y sobre la mesa varios temas picosos. El caso de Veracruz (que se queda), la asociación entre Grupo Salinas y Orlegi Deportes (de la que no comunicaron nada), entre otros. Era importante que se tomen decisiones para que el futbol mexicano obviamente mejore, sin embargo, su falta de claridad para hacer las cosas y la toma de decisiones que muchas veces no entendemos (porque no explican) es lo que lastima el balompié nacional. Ojalá tuviéramos mayor transparencia.

AMARILLO

No fue un fracaso para el América caer en semifinales, tras un año futbolístico como el que tuvo; campeón del Apertura 2018, de Copa y quedar a un gol de la final. Lo que sí está mal en las Águilas es la falta de gol, una problemática que ha tenido los últimos torneos y por lo que trajeron a jugadores como Nico Castillo, quien no ha funcionado (solo marcó cinco goles), mismo caso el de Roger Martínez (5), tendrá que replantearse la directiva con quien se quedan (incluidos Oribe y Martin), y a quien traen de cara al siguiente torneo.

VERDE

Un premio a la meritocracia. El León, fue durante todo el torneo superior a los demás equipos de la Liga Mx, jugando bien al futbol, ganado y arrasando con 41 puntos, siendo la mejor ofensiva (41 goles) y defensiva (14) de la temporada. Si el sistema de competencia en el futbol mexicano fuera “justo” el título ya sería de los Esmeraldas. Hoy la fiera puede estar satisfecha, no solo es finalista, desde que regresó a la primera división (2012-2013), las cosas las han hecho muy bien, dos títulos en siete años.