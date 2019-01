ROJO

Es una VAR-baridad que los árbitros no aprovechen la tecnología; que les ayuda a que su trabajo sea mejor y por lo tanto más justo, pero es una lucha de egos, pareciera que a los silbantes no les gusta utilizarlo porque no vaya a ser que señale su error. Un pensamiento totalmente equivocado. Al final se puede entender que son humanos y que la percepción juega un papel importante, pero de eso a lo que vimos con Fernando Guerrero el fin de semana en el Monterrey vs América es de escándalo.

AMARILLO

Cambiar a Directores Técnicos en fechas iniciales hace quedar mal parados a los directivos. Se puede entender que los técnicos dependen de los resultados, pero en el caso de Pachuca y de Pumas les dieron las gracias en las jornadas tres y cuatro, quiere decir que hubo una mala planeación, o que algo no les acababa de convencer y sé ese hubiera sido el caso sería mejor dejar a un lado a la persona que no los convence para darle la oportunidad a la que ya tienen en mente. Porque los que llegan siempre van a tener pretextos si las cosas no salen bien.

VERDE

El rey en Melbourne es Novak Djokovic quien conquistó su séptimo Abierto de Australia y con ello es el tenista que más veces ha ganado este título, por encima de Roy Emerson (6) y Roger Federer (6). Una victoria contundente ante uno de los mejores del mundo, Rafael Nadal quien nunca había perdido todos los sets (6-3, 6-2 y 6-3) y se acerca precisamente al español en Grand Slams; el serbio tiene 15, Nadal 17 y Federer 20. Después de lesiones y momentos difíciles, Nole regresa pisando fuerte.