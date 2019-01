Rush y Ring of Honor

La noticia se dio a conocer hace algunos días: Rush, el toro blanco, firmó un contrato exclusivo con la empresa estadounidense Ring of Honor Wrestling (ROH).



El ingobernable mayor continúa siendo luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sin embargo sus presentaciones en Estados Unidos serán exclusivamente con ROH.



El contrato de Rush es por un año así que cada una de sus presentaciones en suelo norteamericano serán solo en Ring of Honor.



Este anuncio se hace en uno de los mejores momentos de su carrera, es un luchador estrella en el Consejo Mundial de Lucha Libre y firmó con una de las mejores empresas norteamericanas después de la World Wrestling Entertainment (WWE).



Rush llegará a ROH como lo que es en México, una figura que ocupa los sitios estelares tanto en el CMLL como en el terreno independiente.



¿Qué podemos esperar de la llegada del toro blanco a Ring of Honor? Indudablemente que continúe su crecimiento como luchador profesional.



En México está al frente de una de las mejores agrupaciones dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, los ingobernables.



Es el luchador a vencer dentro de la empresa. Apenas hace unos días tuvo un mano a mano en contra de Euforia a quien venció en la Arena México con una afición de su lado.



Reforzó a los ingobernables con el Terrible tras la salida de la Máscara y la agrupación se ha mantenido en un solo sitio desde hace ya un buen tiempo: las luchas estelares.



Rush es un luchador amado u odiado a la vez pero jamás pasa desapercibido y sobre el cuadrilátero se comporta con un verdadero rudo aún manteniéndose en la esquina de los técnicos.



Ha mantenido al concepto de los ingobernables a pesar de las salidas, primero de la Sombra a WWE ahora conocido como Andrade y también tras la partida de la Máscara.



Apenas este viernes Rush, el Terrible y la Bestia del ring enfrentaron a Diamante Azul, Penta Zero M y Rey Fénix y a pesar de la calidad de sus rivales los ingobernables pasaron por encima de sus oponentes fauleando el toro blanco a Pena y después despojándolos de sus máscaras.



La llegada de Rush a Ring of Honor de manera exclusiva es un paso adelante en su carrera. Le bastó una sola presentación en diciembre del año pasado para que se fijaran en él y en su trabajo para firmarlo.



En lo personal no creo que sus presentaciones en Estados Unidos afecten su presencia en México. El concepto de los ingobernables ya está asentado entre los aficionados y basta verlos cómo reaccionan en las presentaciones del toro blanco en la catedral de la lucha libre.



Aunque quisiéramos hacer una lista de los rivales de Rush en el Consejo Mundial de Lucha Libre solo hay uno que verdaderamente llama a la atención de los aficionados con el que piden a gritos una lucha de apuestas: L.A. Park.



Un encuentro de esta naturaleza abarrotaría por completo la Arena México y haría historia.



Por lo pronto, diría Rush: pase lo que pase al final no pasa nada.







cuachara_luchagor@hotmail.com