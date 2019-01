México frente al desafío de Venezuela

Entre 2013 y 2017 tuvo lugar un cambio de régimen en Venezuela. No fue solo un cambio de personas. Fue un cambio de régimen. El gobierno de Hugo Chávez, autoritario, pero electoralmente competitivo, popular, con capacidad real de distribución de derechos sociales, dio paso a un gobierno que mantiene el poder contra la voluntad del pueblo, por medio de la fuerza –es decir, una dictadura, la de Nicolás Maduro–. En 2017, en el contexto de una grave crisis económica (inflación y desabasto), política (descontento y represión), social (crimen y pobreza extrema) y humanitaria (el éxodo de personas más grande que registra la historia contemporánea de América Latina), Maduro dio un golpe de Estado, al impulsar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente no elegida ni refrendada por las leyes de su país, con el fin de despojar al Poder Legislativo, opositor en su mayoría al régimen Bolivariano. Un año después, en mayo de 2018, Maduro realizó una elección que fue fraudulenta porque la mayoría de sus opositores estaba en prisión, en arresto domiciliario o en el destierro. Se proclamó presidente el 10 de enero de 2019.



El 23 de enero, Juan Guaidó, al frente del Poder Legislativo, fue declarado, en una manifestación en Caracas, presidente interino de Venezuela. Guaidó actuó con base en el artículo 233 de la Constitución, que dice que cuando la Presidencia es usurpada, el Poder Legislativo puede elegir a un mandatario como gobernante encargado de convocar nuevas elecciones en Venezuela. Obtuvo de inmediato, claro está, el apoyo de Estados Unidos. Pero no nada más. El sábado 26, los 28 países de la Unión Europea exigieron a Maduro convocar elecciones en “cuestión de días”. España, Francia, Alemania e Inglaterra dieron un paso más: pusieron un ultimátum de ocho días, al cabo de los cuales reconocerán a Guaidó, quien logró unir a la oposición de su país, hacía tiempo desgastada y fragmentada, y quien ha sido reconocido también por los países más grandes de América Latina: Brasil, Argentina y Colombia, además de Canadá.



La excepción es México. En la década de los 60, 70 y 80, nuestro país normó su política exterior en los principios de la no intervención, la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados. A partir de los 90, sin embargo, y de forma explícita desde 2001, los pilares de su política exterior –no intervención y autodeterminación de los pueblos– fueron sustituidos por otros principios –la lucha por la democracia, la defensa de los derechos humanos– que comenzaban a conformar un sistema de reglas alternativo para normar las relaciones internacionales. La característica más obvia de este nuevo sistema es su tendencia hacia la jurisdicción universal, que a su vez tiene implicaciones para el principio de autodeterminación. La tensión entre los dos no es nueva. México, adicto a la no intervención, condenó sin embargo la dictadura de Somoza en Nicaragua, donde dio su apoyo a la lucha de liberación que encabezaba el FSLN. Así lo debe hacer ahora en Venezuela.

Investigador de la UNAM (Cialc)

