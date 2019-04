Trump y AMLO rumbo a Calexico

Hay cosas que ni la 4T puede cambiar.

Y hay cosas que ni el lenguaje puede abarcar.

Desde hace años, cada vez que las autoridades descubrían un grupo de migrantes en su camino a la frontera norte, el boletín oficial hablaba de “rescate”.

La idea, por supuesto, es que estos migrantes eran “rescatados” de sus polleros, de sus tratantes.

Ayer nos enteramos de un nuevo rescate:

“Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas rescató a 338 inmigrantes, de origen centroamericano, que eran transportados en cinco autobuses de pasajeros y detuvo a 15 personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Migración…

“Los inmigrantes recibieron atención integral, médica y psicológica, y fueron enviados al Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Chiapas, para el trámite administrativo correspondiente”.

En los últimos años he podido hablar con muchos de estos “rescatados”, todos centroamericanos. No tienen la misma impresión, no le llamarían así. Todos ya habían entregado miles de dólares, a veces todo su patrimonio y más, a sus polleros con la promesa de llegar al otro lado. El “trámite administrativo” correspondiente es su deportación al país de origen, más pobres, frustrados, acosados por la misma organización delincuencial a la que seguro le debían un pedazo del viaje y que opera sin problema en su país, lo cual lo único que provoca son más ganas de intentarlo de nuevo.

Los detenidos no son los líderes de ninguna organización, hacer el caso contra ellos es casi un imposible, entre otras cosas porque sus víctimas lo que menos quieren es denunciarlos si van a ser regresados a su país y, al final, los más jodidos, una vez más, serán los “rescatados”.

La nueva estrategia de “contención”, como le llama la Secretaría de Gobernación, que se ha de mudar al Istmo, tendrá los mismos resultados.

De hecho, las llamadas caravanas son estrategias de los migrantes para protegerse de los traficantes que los explotan y los gobiernos que les quieren impedir el paso. El nuevo muro en el Istmo solo alentará más caravanas.

Porque el viernes Trump viaja a Calexico y su amenaza está clara.

Antes de ese día, el gobierno de México tiene que decir que está haciendo algo para cumplir con su exigencia.

@puigcarlos