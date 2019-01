La 4T es una película

La cuarta transformación es una película de acción.



La cuarta transformación es una película de acción taquillera.



La cuarta transformación es una película de acción taquillera escrita según los manuales de Hollywood.



La cuarta transformación es una película de acción taquillera escrita según los manuales de Hollywood y que tiene un solo protagonista.



La película de acción según el manual es un género en el que el protagonista —de preferencia un actor muy popular— enfrenta un cúmulo de desafíos que incluyen, pero no se limitan, a peleas prolongadas, hazañas físicas e intelectuales y persecuciones frenéticas.



El protagonista se enfrenta a un gran enemigo que a lo largo de la trama está representado por muchos pequeños enemigos que juegan a favor de ese gran villano. Lo que importa es que los enemigos del protagonista siempre estén al acecho, siempre amenazantes, y siempre son derrotados. Ser protagonista es agotador, pero de alguna manera el protagonista nunca desfallece.



El género dicta que el protagonista está siempre en movimiento. Puede ser que no siempre estén claros los motivos, pero el espectador nunca debe dudar de que son los mejores, que él sabe más que los demás de por qué toma las decisiones que toma, aunque por momentos confundan. El protagonista debe sufrir, hasta perder algunas batallas sin importancia, pero nunca duda en que logrará su objetivo y eso hace que el espectador esté convencido de lo mismo.



Si la película en verdad quiere ser taquillera debe olvidarse de los críticos, debe estar convencida que los críticos la despreciarán, trabajará para eso y así será más popular.



Puede haber algunos matices en algún personaje o situación, no demasiados, pero no debe haber ninguno en el planteamiento del conflicto principal de la película, que como en todas las películas del género es el del Bien contra el Mal (con mayúsculas); y en el hecho, esto es fundamental, de que cuando el protagonista triunfa, no es para él la victoria, sino que, según se nos explica, ha salvado a los demás. Es ese sacrificio el que el público reconoce, aplaude y al final hace que llene las salas para olvidar por un momento la realidad, eso que subsiste después de que corren los créditos y se prende la luz.







@puigcarlos