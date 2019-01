El parámetro michoacano

En medio de un millón de cosas, de nuevos programas, de arrancar la administración con nuevos conductores, de una guerra contra la delincuencia organizada formada alrededor del combustible, de un escenario mundial que no ayuda, de caravanas migrantes y muros invisibles, la vieja realidad hizo su aparición en la manera de maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, unas vías del tren fundamentales y el complicado y desastroso arreglo fiscal mexicano.



Y la realidad se ha complicado.



Las cuentas del Consejo Coordinador Empresarial son las siguientes: desde el 14 y hasta el 25 de enero al menos 180 trenes no habían logrado pasar, lo que significó una afectación de 8 mil 600 contenedores y al menos mil 750 millones de toneladas en insumos y productos.



Frente a esta realidad, el gobernador Aureoles y el secretario de Comunicaciones y Transportes regresan a sus tiempos de secundaria y se pelean en Twitter.



Algo similar sucede entre López Obrador y Aureoles.



El Presidente de la República dijo ayer en la mañanera: “Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Si son fines políticos, no vamos nosotros a ceder ni a reprimir. Cada uno se va a hacer responsable de sus actos. Cuando hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta, sino son otras razones, la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización”. Y luego aclaró que “no es una responsabilidad del gobierno federal, es del gobierno del estado”.



Aureoles desde Michoacán le dijo al Presidente que no le mandará mensajes en las mañaneras y que venía pidiéndole una cita desde diciembre, el gobierno federal lo cita para la tarde, la reunión sucede y Aureoles agradece y celebra que lo haya recibido Esteban Moctezuma, informa que le darán más adelantos de dinero y se hará una “mesa” para escuchar a los maestros. No sabemos si los maestros, esta vez, considerarán suficiente el nuevo dinero.



Las vías, al momento que entrego este texto, siguen bloqueadas.



Y yo me pregunto: ¿Por qué falta tanto dinero —según los maestros 6 mil millones de pesos? ¿Es cierto? ¿Quién los prometió? ¿Si es cierto, quién se los quedó, quién no los dio? ¿O todo será cosa de repartir una lana, levantar el bloqueo y cada uno a su casita felices?







@puigcarlos