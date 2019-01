El recuerdo más lejano que tengo de un super tazón es de aquel encuentro entre los Cuarentainueves de San Francisco y los Delfines de Miami. Era enero de 1985 y lejanamente tengo en la memoria algunas imágenes desde la televisión, las narraciones de los televisos y la certeza derivada de un comentario de mi padre. “Le quedan tres minutos al partido, pero puede alargarse por mucho más”. Mi imaginario infantil, que por entonces puso cara de what, comprendió años después el sentido de ese juego con el tiempo. Se trataba de ponerle emoción al encuentro y de hallar rentable el suspenso por la vía del marketing.



Los años pasaron y crecí, como crecieron todos los chavales de mi generación, con los referentes obligados: Montana, Marino, Rice, Elway y, luego, Aikman, Favre y el resto de los sospechosos comunes. Y jugando tocho en los recreos y momentos de ocio, cuando el exotismo le quitaba lugar al pambol. En medio de un tocho, con “corebacs” o “cores” que sufrían o no penetración, y con jugadas que, paradójicamente terminaban no en touchdown, sino en anotación. Un tochito que daba igual si se desarrollaba con un ovoide o con un suéter o bufanda enrollados.



Es curiosa la manera en que los consumidores nos apropiamos de los shows en la sociedad del espectáculo, sobre todo la gringa. Y sea para practicarlos o para ser testigos de su ejecución, nos enjugamos en la cultura que les hace posible. Aunque solamente sea por unos cuantos días o unas cuantas horas, en especial cuando se acerca el llamado súper domingo, donde todos, incipientes seguidores o irredentos fanáticos, se acercan al fulgurante cierre de una temporada.



Y el asunto no es gratuito, pues se trata de la liga deportiva más poderosa del planeta. La que genera el mayor margen de ganancia y la que se lleva las palmas en planeación y ejecución. En solvencia y convocatoria. En influencia y atracción. Y eso incluye el show del medio tiempo, que va de los senos expuestos de Janet Jackson, a la efigie dorada e inerte de su hermano Michael, de la portentosa energía de Springsteen, a la surrealista presencia de Lady Gaga.



Todo con escándalos que se llevan entre las patas hasta al propio himno americano, con una rodilla de los jugadores en el piso y el consecuente berrinche de “Orange” Trump. Y el escándalo de las conmociones cerebrales, los balones desinflados, los espionajes a otros equipos y la propia complejidad de un deporte que, al menos por cinco meses, pone frente al televisor a muchos entusiastas de la adrenalina. Y de las alitas, la cerveza y el guacamole. _