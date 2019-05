Por eso las penas son menos

“Concha divina, preciosa chilindrina de trenza pueblerina, me gustas al-amar; ven dame un bísquet de siento en boca y lima, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal”. -Chava Flores

La sensación de harina en las manos, en la ropa y hasta en el alma es algo que me viene a la mente cada que pienso en pan. Eso y los calores de los hornos, las batidoras llenas de masas, el armado de las piezas en las charolas que se ponen al alcance de los clientes y el exquisito aroma que nubla la razón. Creo haber contado en alguna ocasión que mi primer esbozo de trabajo fue en una panadería, bajo la tutela de un par de españolazos amigos de mi padre, que me cobijaron unas vacaciones de verano con la consigna de que me enseñaran a trabajar. El resultado fue que aprendí a amar a Dios en tierra de indios y, sin saberlo, vi inaugurada una singular carrera de tragaldabas.

En esos hornos conocí la manera en que se le imprimen las dos rayas a las teleras, cómo sale la rajada de los bolilllos, qué hace un francesero, qué significa bolear la masa, por qué hay panes que se colocan de canto y a qué saben unos huevos cocinados en horno de columpio. Ahí me inicié en las artes musicales del Tri de Lora, gracias a la “curaduría” de uno de los panaderos que programaba las rolas que habrían de escucharse en una vetusta grabadora. Y también aprendí lo que representa curtirse las manos con el conteo de pan blanco muy caliente. Y aunque la brega durante aquel verano resultó demoledora, el aprendizaje derivado ha sido una de las cosas más valiosas que pudo haber adquirido el puberto que era quien esto escribe.

Pienso en esto mientras me dirijo a una charla con el chef Irving Quiroz, el panadero más importante que hay en esta región tenochca y galaxias aledañas. Autor de dos obras consagradas a la panadería mexicana y que Larousse edita con mucha pompa y circunstancia. Y no es para menos. Alguien que cruzó el charco para aprender de los franceses y después dar cátedra a los propios maeses de la panificación no puede pasar de largo. Menos aún cuando dedica sus talentos a cocinar eso que tanta fuerza de voluntad se requiere para negarse a devorarlo. De ahí que pocas cosas sean tan buenas como el pan y que implique verdades tan contundentes como llamar al pan pan y al vino vino.

Me encontraré con Irving con las manos en la masa, es decir, haciendo pan y enseñando a hacerlo, gracias a los buenos oficios de la chef Fer Franco y el resto de camaradas de la Escuela Culinaria Internacional. La misión es inevitable, hablar de pan, de historias de vida entre quienes hemos crecido al amparo de fogones y calores de hornos. Y, de paso, hincar el diente a esas exquisiteces que desde ya me hacen salivar y perder la razón. Ni hablar, el pan nuestro de cada día.

