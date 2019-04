FIT

Una amiga me ha dicho una gran verdad: Uno no sabe el cuerpo que tiene hasta que se mide un traje de baño. Y tiene razón. Algo en mi interior me ha llevado a considerar una vida alejada de excesos y proclive a la sanidad, y de entrada me he decantado por un buen chapuzón y hacerme a la idea de aquella cantaleta de cuerpo sano en mente sana. Aunque para empezar hubo que hacerse de un mar de chunches, afeites y porquería y media, todo con tal de llegar equipado y declararse listo para sudar.

Toallas, gogles y hasta un candadito para el locker. Y, desde luego, el mentado traje de baño. No exagero si digo que me llevó casi siete días conseguirlo. Y en efecto, el cuerpo que posa tranquilo debajo de la ropa de calle suelta verdades cuando se le somete al gobierno de la licra y el resorte, y, sobre todo, a los espejos. Ahí no hay mentiras piadosas, no hay consideraciones ni palabras de consuelo. Lo que se ve es lo que hay y sanseacabó.

El siguiente paso ha sido pagar el costo material de la ocurrencia y hacerse a la idea de que es mejor que valga la pena el numerito, pues hay alma, vida y corazón en ello. Una vez cumplido el requisito burocrático, con la consabida anuencia médica, se ha impuesto enfrentarse a la realidad del vestidor, de las regaderas y todo lo que trae consigo meterse a una alberca.

Me parece increíble la ausencia de pudor con la que se conducen muchos parroquianos cuando están por entrar a la piscina o luego de salir de ella. Uno transita por los pasillos y espacios deseando ser un caballo de tiro para no ver nada más allá de lo necesario, sin embargo, la pregunta termina por imponerse: ¿de veras tenía uno que ver eso? ¿Por qué hay especímenes que se conducen en el ámbito público como si estuvieran en el privado? Y sin inmutarse en absoluto, que es lo peor.

Total, que el chapuzón es la recompensa y el precio a pagar el desencuentro con las formas amorfas del personal. Y cuando se piensa que hasta ahí llega la cosa, nanay. Sumo al comentario inicial de mi amigocha la siguiente sentencia: uno no sabe la condición que tiene hasta que se mete al agua. Ahí es cuando salen los hígados, el bofe, el aliento y las mentadas al maestro de nado. Situación que se apacigua con el paso de los minutos y, sobre todo, con la llegada de la tina de hidromasaje. Aparecido el paraíso en la tierra, se compensan los agravios por la vía del ácido láctico que empieza a hacerse notar.

Y hasta entonces uno puede declararse inmerso en el mundo del sudor a manos llenas, de los tenis que se usan más allá de la vanidad, de los trajes de baño que no importa lo que evidencien y del hambre atroz que llega porque el “puerquecito” pide alimento bien ganado y no porque el antojo del tragaldabas se imponga. ¿Cuerpo nuevo dónde te pondré, cuerpo viejo, dónde te tiraré?