2019, un año complicado

Las cifras de venta del año pasado (2018) no fueron tan alegres como muchos hubieran esperado, la baja en ventas mes a mes durante todo el año, dejaron atrás los buenos años en los que las ventas de autos seguían siendo un factor también importante para el país. Muchos factores influyeron, como por ejemplo las elecciones en México, la devaluación del peso con respecto a el dólar, la inseguridad etc. Esto influyo para que el año pasado ni siquiera se superaran las ventas de 2017. Ahora para 2019, muchos analistas calculan que el mercado de ventas de automotores también tenga una contracción de por lo menos 4%, otros son mas pesimistas y aseguran que este importante mercado de autos nuevos caerá hasta en un 10%.



Lo cierto es que los directivos de las diversas marcas instaladas en México están tomando sus precauciones para poder ofrecer productos acorde al mercado y seguir en el gusto de los compradores, aunque el mercado cayo en ventas, no todas las marcas fueron a la baja. Por ejemplo, marcas como: Suzuki, Mazda, Hyundai y Toyota, por mencionar algunas, tuvieron crecimientos importantes y se mantuvieron como favoritas dentro de un mercado que cayo 7%.



Lo cierto es que los clientes seguirán buscando productos novedosos de buenas prestaciones, y ahora también que ofrezcan un bajo consumo de combustible.



2019 será un reto para las marcas, en donde veremos como cada una de ellas buscara las mejores estrategias comerciales y de comunicación para convencer a sus clientes.







arturo.rivera@motor-tv.com.mx