Alfredo Del Mazo y la libertad de expresión

Radio y Televisión Mexiquense fueron hechos una realidad cuando Alfredo Del Mazo González era gobernador, y el área de noticias, que fue concebida como la columna vertebral del sistema, ejerció la libertad de expresión sin problema alguno, cuando era un tema que no estaba tan de moda como ahora.

Se hizo un periodismo constructivo y sin censura. Por supuesto que las críticas no eran la meta, pero cuando hacía falta, se transmitían, y ello contribuyó en gran medida a la credibilidad de sus noticiarios, convirtiendo a las emisoras en un medio de comunicación verdadero, que gracias a esa libertad, fue un efectivo medio de comunicación entre la sociedad y las autoridades.

Los mexiquenses veían reflejado su entorno y su realidad tanto en la pantalla chica de la televisión, como en radio.

El ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, era subsecretario de gobierno, y no entendía cómo desde “los medios de casa” se criticaba a funcionarios del gobierno estatal, y llamaba por teléfono para reclamarle al director general, y pedirle que no sacara notas críticas en los servicios informativos, pero el director general era de toda la confianza de Alfredo Del Mazo González, y permitía esa apertura en los contenidos al aire, y los reclamos del entonces subsecretario no tenían efecto porque el gobernador sabía de su resultado positivo en la marcha del gobierno, y entendía que los señalamientos hechos eran elementos que hacían “ponerse las pilas” a los funcionarios

Ese trabajo posicionó al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense en el contexto nacional de las televisoras públicas, y le dio un prestigio que aún le dura.

Por cierto, este fin de semana corrió la especie de que Carlos Aguilar Cano, quien fuera director de Imagen Institucional en el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, y estaba como director del sistema, presentó su renuncia, y hasta el cierre de esta edición estamos a la espera del nombre del nuevo responsable, y he de comentar que suena mucho el nombre de un ex alcalde de Metepec, que demostró su capacidad al frente del ayuntamiento del Pueblo Mágico, y el mismo Carlos Aguilar dijo a sus allegados que le entregaría a él.

Sería una excelente medida…

En otras cosas, diplomáticamente, el rector Alfredo Barrera Baca agradeció la asignación de un poco de presupuesto adicional a la UAEM, pero aclaró que no alcanza. En pocas palabras dijo que hay necesidad de pagar los aumentos salariales y las prestaciones a los trabajadores, y por otra parte, pagar deuda al ISSEMYM, entre otros acreedores, y el raquítico aumento presupuestal no da para las dos cosas. Además, las “sugerencias” de la legislatura para canalizar el presupuesto, van contra la autonomía universitaria…

Mal y de malas el presidente de la República, con su guerra contra el huachicoleo. Dicen los que saben, que en su afán protagónico mediático llegó a patear el avispero, antes de tener bajo control a las avispas.

Dicho por él mismo, que el ochenta por ciento del robo de combustible se daba dentro de las instalaciones de PEMEX, de haber procedido ahí, en lugar de cerrar los ductos, habría eliminado el 80 por ciento del problema.

Pero claro, ¡eso no era espectacular!, así que optó por el estilo que busca las miradas, perjudicando a millones de personas y con graves, muy graves daños a la economía, que se acumulan a las pérdidas que ocasionó su decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Trascendió que el costo de esa cancelación, fue de aproximadamente 200 mil millones de pesos, que pagamos todos los mexicanos, y también, los daños a la economía nacional por la falta de combustibles en las gasolinerías, acumula miles de millones. Las víctimas de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, llegan ya a ciento diez.

Escribo “gasolinerías”, porque creo que es la palabra correcta, pues no digo “voy a la panadera” o “voy a la carnicera”!, sino “voy a la panadería, voy a la carnicería”; habrá que consultar a la RAE…