Todavía impresionada por la muerte de Agnès Varda empiezo a escribir mi reseña de Restos del viento y me doy cuenta que no tengo escapatoria: Mi columna estará influenciada por los recuerdos de los filmes de Varda que me han acompañado desde mi juventud y me han enseñado a reconocer la esencia del cine con perspectiva femenina. Como guionista y realizadora de Restos del viento Jimena Montemayor nutrió el proceso de duelo de una madre y sus dos hijos con sus propias experiencias infantiles y adultas.

Su “perspectiva femenina”, sin embargo, no se limita a describir las emociones, el dolor y las etapas del proceso de sanación de una mujer, una niña y un niño, sino que trasmite las distintas maneras de afrontar el dolor a través de espacios, ambientes, objetos, efectos de luz y acentos sonoros tan sensibles como poderosos. Restos de viento es el ejemplo de que la perspectiva femenina no se determina por lo que se narra sino de cómo se narra. De cómo se perciben los espacios, el tiempo, los momentos de soledad y los encuentros sociales que le imprimen el tono al dolor, al coraje, a la incertidumbre y al sentimiento de frustración y fracaso.

Restos del viento empieza con la imagen de una cortina blanca transparente que se mece por los movimientos de un niño que juega con la figura de un indio apache. Debajo de las cortinas descubrimos sus pies descalzos mientras que las manos de una niña se deslizan por una puerta de madera para sentir su textura. La próxima escena muestra a los dos niños jugueteando con su madre sobre una cama matrimonial. Felices de no tener que ir a la escuela empiezan a dedicarse a sus juguetes y a pintar. Sobre la escena de armonía, sin embargo, pesa la ausencia del padre y los apapachos efusivos y desesperados de la madre que incomodan a los pequeños. De ahí en adelante la ausencia del hombre trastorna por completo las rutinas diarias, la relación entre madre e hijos, la intimidad de cada personaje y la relación con el entorno social. Dolor, coraje, incertidumbre y enajenación envenenan la vida de los tres, especialmente de Carmen, quien, como argentina en México, pierde el piso, mientras que su hija asume el rol de ama de casa y el pequeño Daniel materializa sus miedos en una presencia masculina “de cuento”. Al escribir sobre Restos de viento pienso en Varda y su filme La felicidad en el que una mujer, esposa y madre observa la armonía entre su familia y una amiga cercana. Recuerdo a la protagonista de Cléo de 5 a 7 que recorre las calles de París en espera de un diagnóstico médico y los retratos femeninos de Una canta y la otra no. Restos del viento se integra a la perfección en estos universos tan femeninos como humanos. Jimena Montemayor creó no sólo un gran filme sino una obra madura en la que nos podemos reconocer todos.