Es mejor reír

Directa o indirectamente, el poder desgasta. A pesar de que los índices de popularidad de Andrés Manuel López Obrador están por “las nubes”, los ánimos de “fifís y chairos” comienzan a mermar en cuanto a la figura presidencial.

En lo personal todavía no me atrevería a emitir un juicio sobre sus políticas anticorrupción, su afán por convertirse en el paladín de la democracia exhibiendo a los funcionarios de su gabinete con sus cuentas bancarias, créditos hipotecarios y automotrices, sus reducidos sueldos y el “amor incondicional” a México, convenciendo a las masas de que entre menos ganen los Secretarios, más beneficiada resulta la ciudadanía.

Lo verdaderamente criticable es la forma en la que emite juicios irreverentes, ociosos, carentes de argumentos y (en algunos casos) ocurrencias de un “ratito”, como la carta enviada al Gobierno Español y al Vaticano en la que les exige que pidan perdón al pueblo mexicano por los agravios generados en La Conquista ¿En realidad el Presidente creerá que el Rey Felipe VI asumirá el costo político y social de pedir perdón por un suceso histórico de tal envergadura? Y lo más importante, de qué nos serviría que España nos pidiera “perdón” de algo que aconteció hace más de 500 años

¿Seríamos más felices? ¿Abonaría a la democracia nacional? ¿Aumentaría el salario mínimo? No, no pasaría absolutamente nada. A partir de ello, las pifias y sandeces pulularon, imagínese: Jesusa Rodríguez, una Senadora “demandó” a la Corona Española que regrese el oro que se llevaron de nuestro país (cuando me enteré, no sabía si reír o llorar, me decidí por lo primero).

Bueno, van de ocurrencias a ocurrencias, unas hilarantes (como la petición del perdón) y otras desproporcionadas, fuera de contexto y peligrosísimas como que pretende llevarse al sureste mexicano la cuenca lechera, la cuenca que caracteriza a La Laguna internacionalmente, la cuenca que genera uno de cada tres empleos en la región, la cuenca que tiene el mejor ganado y a un grupo de empresarios comprometido con la zona.

Uno de los argumentos del Presidente tiene que ver con que en la Comarca no hay agua y que por extraer líquido a grandes profundidades, se presenta el fenómeno del hidroarcenicismo.

Corremos el riesgo de que las grandes empresas y productores lecheros vean incertidumbre y se vayan, dejando en la indefensión a miles de familias, simplemente por una declaración popular que hizo nuestro Presidente en Tabasco. Esperemos que esto pare aquí y que nadie se arrepienta (después) de sus dichos.





