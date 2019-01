Ya es normal

Dicen que adquirir un nuevo hábito tarda unos 21 días, con constancia, con determinación y para los leoneses esto es cierto.



Tenemos más de 21 días con el problema del desabasto, que en el principio no lo era, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya después lo aceptó, como millones de guanajuatenses.



El tema de la escasez de gasolina ya se hizo algo común en las pláticas en el trabajo, la escuela, el mercado, en la fila para cargar combustible, etcétera.



Hacer largas filas para llenar el tanque de gasolina ya se hizo parte de la normalidad con la que se vive en Guanajuato.



Ya hace uno sus cálculos para no gastar tanto durante la semana. Los leoneses están rastreando las gasolineras con producto disponible. Observan las frecuencias con las que están surtiendo a las estaciones de servicio.



Vaya, nos estamos volviendo unos expertos en cazar la mejor opción entre las gasolineras, sobre todo para no estar tanto tiempo en las filas. De plano, si a alguien le falló el cálculo, pues va a tener que perder la mañana para cargar combustible y no caer en la parálisis.



Los negocios no se pueden detener, y la gente se las ingenia para llenar los tanques de sus vehículos. Algunos recurren a los bidones, algo que puede resultar peligroso. Ya se presentaron algunos accidentes por almacenar gasolina en casa.



Ya de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, mejor ni hablamos, pero sí hay que señalar que el saldo ya había alcanzado 114 muertos.



Esta “normalidad” del desabasto alcanzó a Nuevo León en la semana. Los regios sufrieron algo que en Guanajuato ya conocemos desde hace unas semanas y que ya aprendimos a vivir con ella.



Mientras tanto, el presidente López Obrador presume los resultados de la lucha contra el huachicol. Hay que aclarar algo, este es un combate que se tenía que dar. Hay que acabar con el robo de combustible a como dé lugar.



“Disculpe usted las molestias que esta obra pueda ocasionarle”, dicen usualmente los letreros que anuncian el cierre de una calle por la construcción de un puente, por ejemplo. Así que los guanajuatenses ya se armaron de paciencia, están colaborando con mantener el orden. La gente ha puesto de su parte.



En esa normalidad algunos prefirieron ponerse a buscar soluciones, como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, antes que quejarse. Un plan energético para Guanajuato ayudará a evitar que se paralice el estado en el futuro, ante este tipo de eventualidades.



La iniciativa privada hace sus cuentas y no son nada optimistas. Las pérdidas se suman cada día y en todos los sectores de la industria. Ya son miles de millones de pesos perdidos por el desabasto de gasolina.



Y los huachicoleros continúan perforando los ductos. Se resisten, ante la acción del Gobierno Federal. Si ya en Guanajuato y en el resto de México los ciudadanos están aguantando los efectos de esta lucha, no queda de otra, hay que ganarla a toda costa.

andres.amieva@milenio.com