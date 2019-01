La gran marcha por la tangente

Tangente es esa línea recta, rectísima, que pasa al lado del círculo casi sin mirarlo y lo toca apenas en un punto. De ahí que la palabra venga del latín tangens-entis, que quiere decir “el que toca”.



Para encontrarla hay que despejar “y” en y2+x2=r2, que es la ecuación de un círculo de radio “r”. Luego hay que decidir el punto en donde la tangente toque. Con ello se obtiene la pendiente, que es “m”. Sigue entonces encontrar “b” en y=mx+b, usando las coordenadas del punto en cuestión. Teniendo “m” y “b”, la ecuación de la tangente que se busca es y=mx+b. Se dice fácil, pero si a usted esto de las ecuaciones no le gusta, espere que le cuente los cálculos que hace el gobierno para apenas tocar puntos cruciales de interés nacional y salirse por la tangente.



Antes de entrar en esta curiosa geometría de comunicación política, partamos definiendo una constante. El mexicano es de buen corazón. Importante resaltar que no dije pueblo y no dije bueno. No caben los distingos. Ni pueblo bueno ni pueblo huachicolero ni minoría ni mafia ni neoliberales ni conservadores ni chairos ni fifís ni fifichairos ni ninis. El mexicano se duele del dolor de los demás. Es emotivo, entregado, sensible y entrón. Si queda en algo, pues ya quedó.



Y ahí está el problema. La mayoría del electorado ya quedó con el Presidente de apoyarlo y está entregado. Y aunque en su corazón algo no haga sentido, pues ya quedó.



Así pasó con el nuevo aeropuerto . La gente sabe que es necesario, que el país merece estar a la altura del mundo con el que compite, que Texcoco implica modernidad, desarrollo y prosperidad para todo el país. ¿Cómo defender entonces un proyecto tan descabellado como Santa Lucía? El Presidente hizo los cálculos narrativos para salirse por la tangente y ofreció dos líneas. O estaba salvando la flora y fauna del lago de Texcoco (que por cierto lleva seco ya mucho tiempo, pero bueno, eso no importa) o estaba evitando la corrupción y ahorrando dinero (que tampoco es verdad). Resuelto así el problema, la gente tomó una de las líneas y en cada charla, por ahí marchó.



La gran marcha por la tangente de esta semana será la respuesta a la pregunta ¿qué opina el gobierno mexicano de Maduro? Nadie responderá, ya verá.



Pero el corazón del mexicano entiende que Maduro es un dictador que viola los derechos humanos. Se duele de los venezolanos muertos, de los que comen en los botes de basura, del desabasto en comida y medicinas, de una inflación de un millón 698 mil por ciento anual.



Por eso, más cerca de Rusia, Cuba y Bolivia, que están a favor de Maduro, que de la Unión Europea y Estados Unidos, que exigen nuevas elecciones democráticas, el gobierno planteará dos narrativas para salirse por la tangente. Primero, “la Doctrina Estrada”. De cuestionable origen, anacrónica e incompatible con tratados internacionales, el texto de don Genaro de 1930 ofrece una salida que suena legal y hasta elegante. La segunda: “no hacerle el juego al imperialismo yanqui”. Esta narrativa sesentera basada en que Estados Unidos fue el primero en desconocer a Maduro construye sobre nuestras viejas rencillas con los gringos, por lo que siempre jala. Así que tome usted sus precauciones, esta semana habrá otra gran marcha por la tangente.

