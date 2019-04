Pulpo camionero se burla de las “autoridades”

Con la anarquía que lo caracteriza y la complacencia de las autoridades que poco hacen para frenar sus abusos, el “pulpo camionero” subió “por sus pistolas”, el monto del pasaje a los usuarios de casi todas las regiones de la entidad, donde pocos se atreven a enfrentar a los choferes, por miedo a terminar yéndose a pie a sus destinos.

Ante el evidente fracaso del cacareado ordenamiento del transporte público en el Estado de México, el cual no es más que una leyenda, los camioneros pueden no solo subir el costo del “servicio”, sino atropellar, matar, violar, etc; la reacción es siempre laxa, de cero apoyo a los usuarios, como si viajar en esas unidades, cuya mayoría se deshacen en una hemorragia de chatarra, no fuera suficiente.

El manoseando reordenamiento que inició en la administración Montielista se antoja una farsa, los concesionarios hacen lo que les place; después de casi 20 años de que se creó la ahora Secretaria de Movilidad, los piratas siguen operando en todo el Edomex; casi no hay unidades nuevas, tampoco seguridad, ni la mínima cortesía entre los neandertales que operan los camiones... Tras el incremento ilegal que impuso el pulpo camionero, lo más que ha hecho la secretaría de Movilidad a cargo de Raymundo Martínez, es pedir que se denuncien los abusos.

R A S T R O S . . .

Por viejo e inoperante, el Rastro Municipal de Ixtlahuaca, donde sólo se sacrificaban porcinos, dejará de prestar servicio en breve, lo que pondrá en apuros al Rastro Regional de Bovinos, al que habrá transferencia de servicios... a ver si se dan abasto.

La víspera el gobernador Alfredo Del Mazo, reanudó la entrega de la tarjeta del Salario Rosa para amas de casa; ahora que hay miles de beneficiadas y a más de un año de operar este programa insignia de la administración Delmacista, es hora de medir seriamente, sin cifras alegres, el impacto que ha tenido; no se trata de premiar la flojera, a ver si es cierto que todas las afortunadas, ya se aplicaron a estudiar o a capacitarse; después de tantos meses, existen muchas que ni se han enterado que tienen que cumplir con ese pequeño requisito, para poder seguir accediendo al noble apoyo.

Innegable, el ayuntamiento de Toluca, se lució con el Festiva 2019, muy a la altura de la capital mexiquense, lejos del festivalillo que se realizó en últimos años y que dejaba un horda de artistas inconformes, porque nunca cobraron sus honorarios; luego de la gran fiesta, se espera que el ayuntamiento encabezado por Juan Rodolfo Sánchez, también sorprenda con obras de gran envergadura.

Resulta que medios y periodistas tendrían obligación de demostrar por qué es importante hacer periodismo. Más grave aún… quienes son periodistas independientes o freelance, estarían vetados de facto, porque no cumplirían los requisitos que impone la vocería presidencial. Si un medio cede, nos lleva de corbata a todos en este absurdo, que podría dar perversas ideas a los gobernadores y alcaldes. Triste que la mayoría de periodistas no tengan idea de qué son y cómo debieran funcionar los mecanismos de protección.