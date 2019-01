AMLO y los medios públicos

Muchas personas se me han acercado para provocarme, para exigirme que hable mal de los directores de los medios públicos que acaba de proponer Andrés Manuel López Obrador.



Me dicen que no tienen experiencia, que están ahí porque son aliados del Presidente, porque son grillos.



Vámonos entendiendo. Si a estas personas que se me acercaron les interesan tanto los medios públicos, quisiera saber por qué jamás han dicho nada ni de su programación ni de las condiciones en que trabajan.



¿Dónde estaban cuando el SPR coprodujo documentales con Europa? ¿Cuándo sacó su App? ¿Dónde estaban cuando se estrenaron Paramédicos y Malinche en Canal Once? ¿Por qué no dijeron nada de la salida de Adriana Pérez Cañedo?



¿En qué momento felicitaron a Canal 22 por sus coberturas del Cervantino y de la FIL, por su noticiario y por muchos de sus magníficos programas? ¿Dónde están sus doctas columnas y sus densos videos destacando el trabajo de Tv UNAM?



¿Dónde están sus peticiones para que estos canales tuvieran más presupuesto? ¿Cuándo mencionaron a La Red? ¿Saben lo que es La Red? ¡Buenos para atacar a los nuevos directores! ¡Pero pésimos a la hora de sentarse a consumir estas ventanas!



¡Resulta que a pesar de que soy de los pocos periodistas de espectáculos del país que se han dedicado a mirar y a defender estas plataformas, las tengo que despedazar nomás porque otros quieren rating!



Me parecen maravillosos los nombramientos que hizo Andrés Manuel López Obrador en materia de medios públicos, como me parece excelente el trabajo de los directores que se van a retirar.



Y dentro de seis años, los que están llegando se marcharán y entrarán otros. Se necesita ser o muy ignorante o estar muy enfermo de odio para no saber que así funcionan los medios públicos en México y en muchos otros lugares del mundo.



Esto no es Gran Bretaña y nosotros ni tenemos ni vamos a tener algo como la BBC, a menos de que usted esté dispuesto a pagar un impuesto de más de 3 mil pesos al año por cada televisor que tenga en su casa, como ocurre en ese país donde, por cierto, la gente me ha dicho que preferiría otro esquema mediático.



Estoy convencido de que Jenaro Villamil, Armando Casas, Gabriel Sosa Plata, Aleida Calleja, Lidia Camacho, Sanjuana Martínez Rodolfo González, José Antonio Álvarez Lima y Fernando Coca si son congruentes con la cuarta transformación, harán un gran trabajo.



Tienen tanta experiencia, son tan aliados y tan grillos como las personas que estuvieron en sus lugares cuando tomaron posesión.



Si usted, como yo, quiere mejores medios, en lugar de meterles el pie a estas personas, espérese a ver lo que harán pero, sobre todo, dispóngase a consumir sus contenidos y comentarlos. No se vale atacar si no se sabe de lo que se está hablando. No se vale acordarse de este tema solo cuando hay nombramientos.



Gracias a todos los directores de los medios públicos del sexenio pasado que van a entregar sus canales, sus estaciones de radio, sus plataformas digitales y sus agencias. Yo les puedo decir, con lujo de honestidad, que hicieron un gran trabajo.



¡Bienvenidos los nuevos! Esperamos mucho de ustedes. ¿A poco no?







@AlvaroCueva