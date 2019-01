"Opa Popa Dupa": la nueva televisión infantil

En México la televisión infantil es una desgracia, porque a los grandes canales de la televisión abierta privada esto ya no les interesa, y porque solo unas cuantas señales, como la de Canal Once, invierten en la producción (no solo en la importación) de este tipo de contenidos. Pero como son frecuencias públicas, nadie las apoya. Por eso, cuando veo a la prensa especializada queriendo hacer escándalo por los cambios en el Plaza Sésamo de Estados Unidos, me da entre rabia y vergüenza.



¡Pues en qué canal están viendo el Plaza Sésamo gringo! ¿Por qué no se preocupan por el mexicano? ¿Sabrán en qué canales y a qué horas se transmite? ¿Sabrán lo que está pasando ahí a nivel cambios? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque una industria que no invierte en los niños es una industria sin mañana. Es aquí donde yo quiero felicitar a Nat Geo Kids, una de las compañías más maravillosas del mercado. En el remoto caso de que usted no sepa qué le estoy diciendo, Nat Geo Kids es muchas cosas extraordinarias que se desprenden del canal National Geographic (NatGeo).



Por un lado, es un espléndido canal de televisión de paga. Y por el otro, una app prodigiosa. Todo lo que le acabo de decir, diseñado para los más niños chiquitos de casa y para sus papás. ¿Qué tiene esto de bueno? Mucho. Aquí hay negocios, contenidos, el respaldo de una marca muy bien posicionada y algo divino: que va a llegar un punto en que esos pequeños crezcan. ¿Y qué van a hacer? Trasladarse de Nat Geo Kids al canal National Geographic. ¿No es fabuloso? Audiencias cautivas. ¿Ahora entiende por qué es un error lo que están haciendo (o más bien, lo que no están haciendo) los grandes canales mexicanos?



¿Cuál es la nota? Que Nat Geo Kids no es la típica compañía global que pasa programas infantiles importados en nuestro país. ¡No! Estos señores están creando cosas nuevas, originales, con mexicanos, en los Estudios Teleméxico de la capital del país, y van a estrenar un programa que ya quisiera el Plaza Sésamo gringo para un día domingo. Se llama Opa Popa Dupa, usted ya puede ver muestras en la app de Nat Geo Kids y en YouTube, y es muy recomendable.



Es un show con puppets, donde los pequeños y sus papás se divierten, aprenden y refuerzan valores. Es el programa perfecto, porque además de que lo tiene todo desde las perspectivas mediáticas, musicales y didácticas, es competitivo contra lo mejor del mundo y cuenta con la participación de más de 100 estrellas del espectáculo de México y de toda América Latina. Desde Bronco, Poncho Herrera, Ha-Ash y Moderatto hasta Juanes, Carlos Vives, Mario Bautista y Benjamín Vicuña, por mencionar solo a unos cuantos. Estoy enamorado de este concepto, porque cada uno de sus más de 14 personajes fijos representa algo para los niños de la actualidad. ¡Hay hasta un gorila youtuber! Pero, además, porque es panregional y porque estructuralmente es una locura donde el guion fluye entre pequeños programas que entran y salen de manera natural entre risas y sorpresas. Por favor, vea las muestras y apúntelo en su agenda: Opa Popa Dupa se estrena en diferentes horarios el 4 de febrero en todas las plataformas de Nat Geo Kids. Le va a encantar. De veras que sí.



