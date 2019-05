‘La maroma estelar’, ‘El Chamuco Tv’ y Coffee Fest

Cada vez hay más estrenos en los medios públicos tal y como vimos el domingo pasado, a las 22:00, en Canal Once, con el lanzamiento de La maroma estelar.

¿Qué es esto? Un programa de análisis conducido por el politólogo Hernán Gómez Bruera y por el comediante Carlos Ballarta. ¿Cuál es la nota? Que al igual que John & Sabina, éste es un show 100 por ciento de izquierda, irreverente, rudo, algo que hubiera sido inimaginable, en otro momento, en esta frecuencia. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno para la gente de izquierda que jamás había tenido ahí esta oportunidad. Es malo para la de derecha porque a ellos jamás se les había atacado con la fuerza con la que estos señores, sus invitados y colaboradores lo están haciendo.

¿Entonces aquí solo se habla bien de AMLO? No, y ahí está la nota. Parte de la apertura del nuevo Canal Once es mostrar todas las voces y fue muy significativo que, en esa primera emisión, se le permitiera a las personas de los sondeos callejeros decir que no estaban de acuerdo con AMLO. Búsquelo, juzgue y diviértase. Se sorprenderá.

Moneros

Creo que fui el primer crítico en escribirle de El Chamuco Tv cuando estaba en Tv UNAM.

Buenos, ¡pues qué cree! Desde el domingo pasado está a las 20:30 en Canal 22 y el resultado es maravilloso. ¿Por qué? Porque Canal 22 es una frecuencia con mayor presencia que TV UNAM, porque la producción mejoró significativamente y porque los responsables de esta emisión están respetando su esencia. En el remoto caso de que usted no sepa de lo que le estoy escribiendo, El Chamuco tv es el gran programa de los moneros mexicanos, de la caricaturista de la revista El Chamuco que, además, han resultado una revelación como conductores y comediantes.

¿Cuál es la gracia de El Chamuco tv? Que la gente que sale ahí no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y el resultado es una bomba donde se critica, con mucho humor, lo mismo a personajes de la política que a situaciones sociales como el patriarcado.Por si esto no fuera suficiente, El Chamuco tv convoca excelentes invitados (en la transmisión del 19 de mayo fue Tenoch Huerta). ¡Véalo!

Evento

Quiero pedirle un favor: vaya al Zócalo de Ciudad de México de mañana jueves 23 al domingo 26 de mayo. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo un evento en el que creo tanto que me he involucrado como pocas veces: Coffee Fest México. ¿Qué es esto? Yo lo defino como la Fórmula Uno del café, el gran evento que nos va a poner en el mapa de las grandes naciones cafetaleras, el lugar en donde vamos a poder conocer a los mejores expertos. Y, lo más bonito de todo, esta fiesta es abierta y gratuita para las familias mexicanas. La idea es que las decenas de miles de personas, de muchos estados, que participan en la inmensa cadena que se da desde la siembra hasta que usted toma un café de especialidad, brillen como nunca.

En Coffee Fest México usted se va a divertir con espléndidos espectáculos, va a pasear por museos interactivos, vivirá experiencias sensoriales, participará en degustaciones, escuchará charlas y aprenderá lo que jamás imaginó del café y de su importancia económica y cultural. Tomémonos un café. Ahí nos vemos. ¡Lo espero!

alvaro.cueva@milenio.com