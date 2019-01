La nueva versión de ‘Entre mujeres’

Si vuelven Los miserables y Cats en versiones corregidas y aumentadas para las audiencias de hoy, ¿por qué no habría de regresar Entre mujeres con un concepto parecido?



Estamos hablando de una de las obras más exitosas, entrañables, divertidas, sorpresivas y emocionantes del teatro de habla hispana.



¿Cuál sería la diferencia respecto a lo que vimos antes? Más allá de dos o tres ajustes en el texto, el elenco. Ojo: no estoy diciendo que las diosas que crearon este cañonazo en el pasado no hayan sido grandes figuras. Estoy diciendo que ahora, gracias a la libertad de la que gozan nuestras estrellas, tenemos ahí una combinación de actrices como para volverse loco de felicidad.



Estamos hablando de Edith González, Alma Cero, Cecilia Gabriela, Ana Bertha Espín y de Issabela Camil y Azela Robinson alternando personaje.



Ver a Edith González en Entre mujeres es como ver a Yuri en Cats. Es un acontecimiento, una experiencia brutal, la posibilidad de ver a una leyenda dando el 100 en algo muy cercano, muy popular. Magnífica es poco.



Alma Cero es la revelación de revelaciones. Sí, nos hace reír, pero de repente cambia de tono, se va la intensidad y el resultado es brutal, maravilloso.



Cecilia Gabriela está exquisita. Se come el escenario desde que comienza la obra y hace con el público lo que quiere. ¡Lo que quiere!



Ana Bertha Espín es una reina a la que todos adoramos, lo sabe y, por lo mismo, nos lleva de la risa a la reflexión con una facilidad admirable.



No puedo hablar del trabajo de Azela Robinson, porque en la función que me tocó estaba Isabella Camil, pero no dudo que lo haga como el monstruo de la actuación que es Issabela, ¡Dios mío!, me dejó estúpido. Jamás la había visto actuar de esa manera: divirtiéndose, gritando, luchando. Está tremenda, divina.



Imagínese, por favor, este aquelarre de perras del mal (así se autonombran) juntas durante poco más de dos horas en un espectáculo que es garantía por donde quiera que se le mire. Yo no sé cómo le hizo Claudia Ríos, la directora, porque no debe ser nada fácil tener a estas cinco personalidades permanentemente en escena sin que se maten, pero el resultado es fenomenal. Todas se llevan la obra y la obra se lleva al público, porque cualquier persona se puede identificar no con uno, con todos personajes. Y ni hablar de las situaciones que ahí se plantean. Son actuales, fuertes, dulces, eternas. Rubén Lara, el productor de este proyecto, se debe sentir muy satisfecho, porque nos está regalando un show para el pueblo pero de altura.



En caso de que usted no lo sepa, Entre mujeres es un espectáculo que narra el reencuentro de varias compañeras de generación que, después de mucho tiempo de no verse, organizan una pachanga épica. Y uno llega de buenas, se pone de buenas y sale de buenas, no sin antes quedarse con el ojo cuadrado con las cosas que suceden y que son completamente inesperadas.



Qué gran decisión traerle al público de 2019 este joven clásico del dramaturgo español Santiago Moncada. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Corra a ver ya la nueva versión de Entre mujeres. Se presenta los sábados y domingos en el Teatro 11 de Julio de CdMx, vale muchísimo la pena. De veras que sí. ¡Felicidades!

