Estoy devastado por la noticia de la muerte de Fernando Gaitán, uno de los más grandes escritores de televisión del mundo entero.



Como usted sabe, este señor, que falleció el martes pasado de un infarto a los 58 años en Bogotá, fue el autor de algunas de las más hermosas telenovelas de todos los tiempos como Café con aroma de mujer y Yo soy Betty, la fea.



Quiero que entienda la magnitud de esta pérdida. Fernando no solo cambió la historia de la televisión en los cinco continentes. Cambió la historia de México.



¿O qué, a usted ya se le olvidó que sus libretos fueron los que convirtieron a Angélica Rivera en nuestra primera dama? Este señor fue el inventor de La Gaviota y de una larga lista de personajes.



Muchas figuras mexicanas, como Itatí Cantoral y Silvia Navarro, están en deuda con él por haberle dado vida a sus creaciones en títulos como Hasta que el dinero nos separe y Cuando seas mía.



Fernando no era un escritor más del montón, era un grande, uno de los más grandes, una figura pública, una personalidad con autoridad, un señor al que se le consultaba, al que se le respetaba, un ídolo, un rock star. Esto ya no es frecuente ni en México, ni en ningún rincón de América Latina.



Colombia, su tierra, está de luto, pero un montón de personas, en muchos otros lugares, también.



Yo soy Betty, la fea tiene el récord Guinness como la telenovela más vendida de todos los tiempos, superando a los más exitosos clásicos mexicanos como Los ricos también lloran y Marimar.



Betty se exportó, como lata, a más de 100 países, se dobló a más de 15 idiomas y se vendió, como formato, a decenas de naciones donde triunfó aparatosamente.



Acuérdese del cañonazo de La fea más bella con Angélica Vale. Acuérdese de su final en vivo, ése que se transmitió desde las calles del centro de Monterrey.



Yo soy Betty, la fea se hizo hasta en caricaturas. Bueno, yo me aventé el viaje a Colombia en 2017 para verla en teatro y aquí se la reporté. Y la gente estaba muerta de placer. Y esos personajes, como muchos otros, vivirán por siempre.



Ese era Fernando Gaitán, nuestro Fernando Gaitán, porque él también era nuestro, y de EU, y de China, y de Grecia, y de Alemania, y de Malasia, y de Rusia, y de Turquía, y de Vietnam.



Este señor fue el escritor de enormes proyectos, algunos de su autoría total como Guajira, algunos donde se encargó de la adaptación como A corazón abierto.



También fue ejecutivo, productor, maestro, analista. La clave de su éxito estaba en su profunda capacidad para atender al público, para observarlo y transformar todo eso en historias pero, sobre todo, en personajes.



La magia en la obra de Gaitán estaba en sus personajes, siempre redondos, brillantes, extraídos 100 por ciento de la realidad. Y los tenía cómicos, perversos tiernos, y los tenía valientes.



Esta es una gran pérdida para la televisión global, porque, como usted sabe, Fernando acababa de firmar un contrato con Sony Pictures y todavía tenía mucho por crear.



Descanse en paz Fernando Gaitán, uno de los más grandes escritores de televisión del mundo entero. Vaya desde aquí un abrazo inmenso a su familia, sus amigos y sus admiradores. Estoy devastado. ¿Usted no?

