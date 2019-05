El final de temporada de ‘Me caigo de risa’

El mejor programa cómico de este país es Me caigo de risa, lo conduce Faisy, se transmite en Canal 5 de Televisa y acaba de dar nota. ¿Cuál? Su final de temporada… ¡en vivo! Esto fue la noche del miércoles pasado y no sé usted, pero yo todavía me acuerdo y me comienzo a reír.

Vámonos por partes para que entienda la magnitud de lo que le estoy diciendo. Me caigo de risa es un concepto que no se parece a ningún otro en este país. No es una comedia como la de la barra nocturna de Las Estrellas. No es un programa de sketches. Mucho menos, un show de concursos.

¡Pero qué cree! Es como una comedia como la de la barra nocturna de Las Estrellas, como un programa de sketches y como un show de concursos. Estamos hablando de una plataforma donde algunas de las más grandes estrellas del nuevo humorismo mexicano se dan cita para contar historias, participar en juegos e improvisar sketches.

Es una experiencia ingeniosa, dinámica y demandante donde todo el que participa demuestra de qué está hecho. Y es que no cualquiera tiene la agilidad mental para reaccionar a determinadas situaciones contrarreloj, la elasticidad para participar en dinámicas complicadísimas ni el talento para crear mientras se está luchando contra la mismísima gravedad.

Yo siento un amor muy grande por este concepto porque, a diferencia de la mayoría de los ejercicios cómicos que se hacen en este país, nos enseña a admirar a los comediantes, a apreciar sus cualidades, a ponerlos en el pedestal que se merecen.

Por si todo lo que le acabo de decir no fuera suficiente, aquí van de invitados inmensas figuras del firmamento artístico nacional e internacional. Me caigo de risa es, en resumen, uno de los productos más complejos que existen en toda la televisión nacional. Si no me cree, lo invito a que imagine cómo se hace, cómo se coordina, como se montan las dinámicas, cómo entran y salen luchadores, escenografías chuecas y más, muchas otras cuestiones más.

Por eso es mucho muy importante lo que sucedió el miércoles. ¡Me caigo de risa se hizo en vivo! ¿Sabe usted la disposición cerebral que esas personalidades tuvieron que tener para aguantar semejante complejidad durante todo lo que duró esa transmisión especial? ¿Sabe usted los milagros creativos que tuvo que hacer Faisy para darle sentido a todo, atender al público, manejar redes sociales y dar resultados?

Estamos ante algo grande, muy grande, que jamás perdió frescura, ritmo ni hilaridad. Con razón tantas personas de tantos países estuvieron mandando sus mensajes y acabaron por convertir aquello en primer lugar de popularidad en las redes sociales.

Qué orgullo, de veras, que en nuestro país se haya alcanzado ese nivel de producción en vivo, que nuestros talentos sean tan buenos como para manejarlo y sacarle provecho, y que las familias mexicanas cuenten con un concepto tan divertido para relajarse mientras miran la televisión abierta privada.

Muchísimas felicidades a todos los que participaron en ese especial y a todos los que han estado haciendo Me caigo de risa desde hace tantos años. Ojalá que pronto llegue la nueva temporada.

