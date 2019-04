Cambios en MILENIO

Si hay algo complicado en la vida es moverle a un canal de noticias. ¿Por qué?

Uno. Porque las audiencias salen huyendo al más mínimo movimiento. Esto es un asunto muy profundo de hábitos y costumbres.

Dos, porque no hay manera de cambiar las noticias. La información es lo que es. Quienes ejecutan estos movimientos tienen que ser como neurocirujanos. Cuidado y le muevan a algo que no deben porque por andar jugando a los creativos corren el riesgo de acabar con la noticia.

Y tercero, porque se puede perder la credibilidad, el prestigio, la influencia, el respeto.

Un canal de noticias sin credibilidad, sin prestigio, sin influencia y sin respeto, no existe, es un fracaso, muere. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque el lunes cambió la programación del horario estelar de MILENIO Televisión. ¿Y? ¿Qué tiene esto de importante? Que MILENIO Televisión fue el canal que cambió la historia de los sistemas noticiosos en este país, la marca más poderosa, la que todos siguen.

De lo que suceda ahí van a depender muchas cosas y es que, insisto, no se estrenó un noticiario. ¡Se estrenaron muchos! ¡Se movieron todos! ¿Cuál es la nota? Que MILENIO Televisión no cambió a lo tonto, cambió pero no se traicionó. Para estos señores hubiera sido muy fácil jugar al “borrón y cuenta nueva” y traerse “estrellas” de vaya usted a saber dónde. Pero no, más que cambiar, evolucionaron sobre su mismo esquema y promovieron a sus propios talentos, a gente que o nació ahí o ya estábamos viendo ahí. El mensaje, tanto a nivel interno como externo, es increíble: respeto total a la marca, al estilo MILENIO y a la gente de MILENIO. Esto se traduce en una certeza admirable tanto para los televidentes como para los anunciantes y las fuentes. Quienes miran, se anuncian y son entrevistados en el nuevo horario estelar de Milenio saben lo que van a ver, lo que van a obtener y lo que pueden esperar solo que ahora mejor acomodado.

A las 19:00 está el noticiario de Sergio Gómez Villarreal, una experiencia fresca, urbana e irreverente como no hay otra en el mercado e, insisto, sin dejar de ser MILENIO. A las 20:00 podemos ver a Elisa Alanís con un espacio contundente donde ya comenzamos a ver grandes invitados, grandes colaboradores.

A las 21:00 es el nuevo noticiario de Alejandro Domínguez, un servicio informativo con bastante poder de convocatoria y una visión mucho más internacional pero joven, ágil. A las 22:00 comienza Azucena Uresti corregida y aumentada. Decir esto de ella es como para enloquecer de felicidad porque esta periodista es una auténtica revelación y en su espacio no solo pasan cosas, pasan cosas fuertes.

El cierre con broche de oro es Héctor Zamarrón a las 23:00. Éste es uno de mis noticiarios favoritos porque su agenda es única, verdaderamente autoral e ideal para cerrar la noche. Imagíneselo mejorado en esta nueva propuesta que inició con algo muy obvio pero que nadie había hecho para una revolución así: Todos los conductores presentándose con Azucena Uresti para demostrar que en MILENIO Televisión se trabaja en equipo. ¿Ahora entiende cuando le digo que esto es importante? Luche por ver la nueva programación estelar de MILENIO Televisión. Le va a encantar. De veras que sí.

