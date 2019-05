El liderazgo en el enfoque estratégico

Las teorías de comportamiento organizacional indican, que independientemente del estilo de dirección adoptado e interpretado por un equipo gerencial; esa manera, cualquiera que sea, de aglutinar los equipos tendrá impacto en la forma de obtener los resultados. Lo particular de este aspecto, es que los estilos de dirección cambian en una dinámica que hoy no esperábamos, influenciados por aspectos de formación de profesionales, coyunturas sectoriales, aspectos de entorno, así como el impacto de las nuevas tecnologías entre otros. Pero, al lado del estilo de dirección se puede gestar una manera de ejercer el liderazgo, que puede participar o no de los modelos de dirección y que en definitiva afectaría la manera como se organizan los grupos de trabajo. Aquí la experiencia de la comunicación formal y no formal tendrá un matiz particular sobre el cual es necesario plantearse una interrogación: ¿Es coherente el estilo de dirección con el ejercicio del liderazgo

La cultura organizacional, caracterizada por ser ese invento particular de un grupo de gestión, tiene influencia en facilitar o no el desarrollo de las metas colectivas. La cultura, etiquetada hoy con calificativos como servicio, calidad, eficiencia, respeto, productividad, orientación al cliente y otros, proporciona un sello particular en todo el lenguaje y tono de la comunicación entre todos los miembros de un equipo. El modelo cultural que una organización adopte tiene tanta influencia en su productividad, como lo marca el estilo de dirección.

Si esto es así, la experiencia adquirida en modelos de organización anteriores en el caso mexicano, debe llevarnos a pensar que el proceso de un enfoque estratégico no puede ser simplista y visto solamente como una función natural y espontánea del ser humano, -aunque lo es- sino que se hace necesario concebirla desde la totalidad del escenario de gestión del hombre como ser social, familiar, productivo y espiritual.

El proceso en un enfoque estratégico debe reconocer las condiciones sociales, culturales y económicas de los participantes y de los procesos a desarrollar. Es un proceso que debe ser del dominio de los servidores públicos de la estructura administrativa de la SEP, la formación que estos reciban debe ser congruente con la parte operativa (entidades federativas, autoridades, directivos, docentes y alumnos) condición necesaria para su éxito.

En este sentido, se pondera la necesidad de transitar hacia una “nueva cultura organizacional”, y es pertinente tener en cuenta que “la referencia a la cultura sugiere que el mismo factor no siempre es pertinente, ni tiene siempre la misma pertinencia; que no todos los actores sociales lo perciben de la misma manera, y que por ello su papel limitante no se reconoce de la misma manera en cualquier parte; que su modo de insertarse en los procesos sociales no es objetivamente el mismo dondequiera”.

Por otra parte, reconozco que el comportamiento de una organización está basado en dos elementos que se retroalimentan: la estructura y la cultura. No es posible analizar y tomar decisiones sobre la cultura sin ver la estructura al mismo tiempo, y a la inversa, no es posible cambiar la estructura sin haber sopesado los efectos culturales que esto puede generar. El enfoque estratégico parece centrarse en la estructura.

No es posible trabajar sobre el comportamiento organizacional sin antes haber considerado el marco estratégico y fundamentalmente, los modelos culturales. El punto de partida es tener una visión clara: el marco estratégico diseñado, un posicionamiento enfocado, las trayectorias trazadas, y la habilidad para lograrlo.

No podemos dejar de considerar la influencia de las políticas o normas que en muchos casos tiene la organización, que pueden haber sido redactadas y explícitas, pero que también existen de manera implícita, divulgadas por transmisión oral, incluso partiendo de la cultura interna, y no emanadas de la dirección. O bien, son determinadas desde las esferas políticas de gobierno, que buscan hacer corresponsables de sus objetivos a los servidores públicos a su mando.

